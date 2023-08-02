До лікарні в Маріуполі завезли 8 автобусів з важкопораненими окупантами із Запорізької області, - Андрющенко

До лікарні інтенсивної терапії в Маріуполі росіяни завезли вісім автобусів із важкопораненими окупантами із Запорізької області.

Про це в телеграмі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Час гарних новин. Маріуполь. В лікарню №2 інтенсивної терапії росіяни годину тому вивантажили вісім автобусів важкопоранених окупантів із Запорізької області. Інсайд каже, виживуть не всі. Лікарня переповнена", - написав він.

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