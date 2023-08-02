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До лікарні в Маріуполі завезли 8 автобусів з важкопораненими окупантами із Запорізької області, - Андрющенко

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До лікарні в Маріуполі завезли 8 автобусів з важкопораненими окупантами із Запорізької області, - Андрющенко
До лікарні інтенсивної терапії в Маріуполі росіяни завезли вісім автобусів із важкопораненими окупантами із Запорізької області.

Про це в телеграмі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Час гарних новин. Маріуполь. В лікарню №2 інтенсивної терапії росіяни годину тому вивантажили вісім автобусів важкопоранених окупантів із Запорізької області. Інсайд каже, виживуть не всі. Лікарня переповнена", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Маріуполі отруїли російських офіцерів, - Андрющенко

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Топ коментарі

  • Ігор Круглій
  • Red_Sky_On
    Важкопоранені....? привезли автобусами....?
    Ну тоді їх тільки вилами розвантажувати.......
  • Марина Нєчаєва 65f96ff6
    Реанімація у раїсян - то передпокій до крематорію. Наснаги жопоруким лікарям.
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