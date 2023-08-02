Загинув головний сержант 68-ї ОЄБр Антон Усовський (Шаман). ФОТО
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Під час виконання службових обов’язків загинув головний сержант 68-ї окремої єгерської бригади ЗСУ, майстер-сержант Антон Усовський (позивний Шаман).
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку бригади у фейсбуці.
"Антон був мужнім, рішучим, людяним, високопрофесійним, взірцем для всього сержантського складу.
Щирі слова співчуття та скорботи рідним та близьким нашого полеглого побратима. Спочивай з миром, Друже Шаман!", - йдеться у дописі.
Церемонія відспівування і прощання з Антоном відбудеться 5 серпня о 12:00 в Михайлівському соборі міста Києва.
Збір допомоги для сімʼї загиблого Героя:
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