Новини • Війна

Загинув головний сержант 68-ї ОЄБр Антон Усовський (Шаман). ФОТО

28 83623
Під час виконання службових обов’язків загинув головний сержант 68-ї окремої єгерської бригади ЗСУ, майстер-сержант Антон Усовський (позивний Шаман).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку бригади у фейсбуці.

Загинув головний сержант 68-ї ОЄБр Антон Усовський (Шаман) 01

"Антон був мужнім, рішучим, людяним, високопрофесійним, взірцем для всього сержантського складу.

Щирі слова співчуття та скорботи рідним та близьким нашого полеглого побратима. Спочивай з миром, Друже Шаман!", - йдеться у дописі.

Церемонія відспівування і прощання з Антоном відбудеться 5 серпня о 12:00 в Михайлівському соборі міста Києва.

Збір допомоги для сімʼї загиблого Героя:

Загинув головний сержант 68-ї ОЄБр Антон Усовський (Шаман) 02Посилання на банку

https://send.monobank.ua/jar/7xYGYBJtMU

Загинув головний сержант 68-ї ОЄБр Антон Усовський (Шаман) 03Номер картки банки

5375 4112 0769 0525

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 68-ї єгерської бригади у визволеному Благодатному. ФОТОрепортаж

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Darnytsya Kyiv
    Глибока шана та вічна память Герою!
    Прийми Боже та заспокой душу Українського Воїна!
    Герої не вмирають!
    Слава ЗСУ!
  • Amber
    Нестерпний біль і сльози за нашими Героями , які захищають нашу
    країну від клятих русофашистів !!

    Світла памʼять Герою 😪😪😪

    смерть клятим москалюгам 😡
  • Sergey Lipovets fb74fc88
    Вічна пам'ять Герояю!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини