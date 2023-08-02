До декларації G7 про гарантії безпеки для України приєдналися вже 12 держав, - Зеленський

На сьогодні вже 12 країн приєдналися до декларації G7 про гарантії безпеки для України.

Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час наради з керівниками закордонних дипломатичних установ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Безпекові гарантії для України на шляху в НАТО. За другу половину цього року пакет безпекових гарантій для нашої держави стане цілком конкретним. До Спільної декларації з Групою семи на сьогодні приєднались іще 12 країн-партнерів. Це Бельгія, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Норвегія, Нідерланди, Португалія, Румунія, Фінляндія, Чехія, Швеція", – повідомив Зеленський.

Глава держави зазначив, що цього тижня розпочнеться робота над двосторонніми угодами з партнерами. За його словами, перша держава, з якою працюватиме Україна, - це США.

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