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До декларації G7 про гарантії безпеки для України приєдналися вже 12 держав, - Зеленський

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До декларації G7 про гарантії безпеки для України приєдналися вже 12 держав, - Зеленський
На сьогодні вже 12 країн приєдналися до декларації G7 про гарантії безпеки для України.

Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час наради з керівниками закордонних дипломатичних установ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Безпекові гарантії для України на шляху в НАТО. За другу половину цього року пакет безпекових гарантій для нашої держави стане цілком конкретним. До Спільної декларації з Групою семи на сьогодні приєднались іще 12 країн-партнерів. Це Бельгія, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Норвегія, Нідерланди, Португалія, Румунія, Фінляндія, Чехія, Швеція", – повідомив Зеленський.

Глава держави зазначив, що цього тижня розпочнеться робота над двосторонніми угодами з партнерами. За його словами, перша держава, з якою працюватиме Україна, - це США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський закликав Корею приєднатися до декларації G7 на підтримку України

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Топ коментарі

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Таак, хтось таки гарно петляє щоб оманські договорняки виконати.
  • alex petrivskiy
    в этом мире декларация - это бумага. вот он и носится с этой бумагой, как будто туалет закрыт...
  • Welt Schmerz
    І яка реальна ефективність цих гарантій?
    Якщо вони не будуть здатні так начавити на москву, щоб лапті встромили багнети в землю і відповзли на заліські болота, то це буде чергове "ай-яй-яй, о майн готт, яка стурбованість, мсьє путін, єто ніхт єсть гут".
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