Зеленський: Україна хоче провести Саміт миру восени

Україна прагне провести Глобальний саміт миру восени.

Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час наради з керівниками закордонних дипломатичних установ, поередає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Глава держави зазначив, що одним із головним орієнтирів роботи українських послів має бути реалізація Формули миру.

"Поступово представлена Україною Формула миру набуває підтримки світової більшості. Абсолютна більшість держав та народів світу прагне миру та міжнародного спокою, прагне безпеки та надійного демонтажу створених Росією загроз. Десять пунктів Формули миру відображають саме це важливе завдання", – підкреслив Зеленський.

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За його словами, частина держав, міжнародних організацій уже взяли на себе конкретні зобов'язання та співпрацюють з Україною для реалізації Формули миру. Водночас Президент висловив сподівання щодо долучення ще більшої кількості партнерів.

"Суспільна думка в країнах вашого перебування, лідери та їхні ключові радники, увесь політичний клас, – усі мають знати і розуміти прагнення України до справедливого та чесного миру. Є країни, які можуть допомогти із безпековими та політичними пунктами Формули миру, із питаннями справедливості. Є країни, чий гуманітарний вплив, роль, традиції у міжнародних відносинах здатні допомогти із поверненням українських дітей, які були депортовані силою в Росію, із поверненням наших полонених військових і цивільних. Ми робимо все можливе на національному рівні. Ви ж маєте відчувати настрій усередині своїх країн, маєте знати емоційні, політичні важелі і спрямувати їх заради повної реалізації всіх десяти пунктів Формули миру", – наголосив Зеленський, звертаючись до дипломатів.

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У цьому контексті він відзначив особливу важливість роботи з країнами Глобального Півдня, якими Російська Федерація постійно намагається маніпулювати.

Глава держави наголосив на необхідності організації та проведення Глобального саміту миру. "Працюємо над тим, щоб це відбулося цієї осені. На саміті потрібна і може бути світова більшість: представники Півночі і Півдня, Сходу, Заходу. Осінь вже дуже-дуже скоро, але ще є час на підготовку саміту та залучення більшості країн світу. Це залежить від вашої активності", – наголосив Президент.

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