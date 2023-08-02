Боррель про останні атаки РФ проти України: погіршують глобальну продовольчу безпеку

Головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель прокоментував останні ракетні удари РФ проти України.

Про це Боррель написав у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Росія продовжує авіаатаки на Київ, Одесу та українські порти на Дунаї. Ці цілеспрямовані атаки на українську зернову інфраструктуру погіршують глобальну продовольчу безпеку, піддаючи ризику мільйони найбільш уразливих верств населення", – написав Боррель.

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Нагадаємо, вночі російські загарбники запустили "шахеди" по півдню Одеської області. Ціллю ворога були об'єкти портової та промислової інфраструктури регіону.