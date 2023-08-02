Викрито групу шахраїв, яка привласнила 20 млн грн на "продажі" автівок для ЗСУ. ФОТО

Правоохоронці викрили організовану групу шахраїв, яка привласнила понад 20 млн грн під виглядом продажу автомобілів і квадрокоптерів для ЗСУ.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, підозрювані діяли на території п’яти областей України. Вони пропонували продати вкрай необхідні для ЗСУ в умовах ведення війни товари та шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах.

"Підозрювані розміщували на відомих торговельних інтернет-майданчиках оголошення про продаж легкових автомобілів з доставкою із-за кордону та квадрокоптерів для потреб Збройних сил України за найбільш привабливою ціною. В подальшому вони отримували кошти як передплату, зокрема від військових і волонтерів. Далі своїх зобов’язань вони не виконували", - зазначили у прокуратурі.

Правоохоронці провели 22 обшуки на території Одеської, Харківської, Хмельницької, Дніпропетровської та Черкаської областей за місцями реєстрації та проживання підозрюваних. Вилучено банківські картки, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, сім-картки та інше. Потерпілим завдано збитків на понад 20 млн грн.

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Організатору та трьом його спільникам повідомлено про підозру у шахрайстві (ч. 3, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України).

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