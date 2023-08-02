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Викрито групу шахраїв, яка привласнила 20 млн грн на "продажі" автівок для ЗСУ. ФОТО

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Викрито групу шахраїв, яка привласнила 20 млн грн на "продажі" автівок для ЗСУ. ФОТО
Правоохоронці викрили організовану групу шахраїв, яка привласнила понад 20 млн грн під виглядом продажу автомобілів і квадрокоптерів для ЗСУ.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, підозрювані діяли на території п’яти областей України. Вони пропонували продати вкрай необхідні для ЗСУ в умовах ведення війни товари та шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах.

"Підозрювані розміщували на відомих торговельних інтернет-майданчиках оголошення про продаж легкових автомобілів з доставкою із-за кордону та квадрокоптерів для потреб Збройних сил України за найбільш привабливою ціною. В подальшому вони отримували кошти як передплату, зокрема від військових і волонтерів. Далі своїх зобов’язань вони не виконували", - зазначили у прокуратурі.

Викрито групу шахраїв, яка привласнила 20 млн грн на продажі автівок для ЗСУ 01

Правоохоронці провели 22 обшуки на території Одеської, Харківської, Хмельницької, Дніпропетровської та Черкаської областей за місцями реєстрації та проживання підозрюваних. Вилучено банківські картки, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, сім-картки та інше. Потерпілим завдано збитків на понад 20 млн грн.

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Викрито групу шахраїв, яка привласнила 20 млн грн на продажі автівок для ЗСУ 02

Організатору та трьом його спільникам повідомлено про підозру у шахрайстві (ч. 3, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України).

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Топ коментарі

  • Igor Grytselyak
    Поки не буде написано"Розстріляли групу....",доти толку не буде.
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    А десятки мільярдів різникоффа це не ''особливо великі розміри''? Чи ''ета другоє''?
  • І ШО?
    Ти, ботяра, якою мовою сереш, падло кацапське?
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