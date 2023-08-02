Російські атаки проти української цивільної інфраструктури на Дунаї - воєнний злочин, - президент Румунії Йоганніс
1 94612
Президент Румунії Клаус Йоганніс засудив російські атаки на українські порти на річці Дунай.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Російські тривалі атаки проти української цивільної інфраструктури на Дунаї, поблизу Румунії є неприйнятними. Це воєнні злочини", – заявив Йоганніс.
Президент Румунії додав, що дії Росії продовжують впливати на спроможність України експортувати свої товари "тим у світі, хто їх потребує".
Схожу критику Йоганніс озвучив 24 липня після попередньої атаки на портову інфраструктуру України на Дунаї, неподалік від румунського кордону.