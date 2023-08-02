Кількість пошкоджених будинків унаслідок нічної атаки росіян на Київщині зросла до 4

На Київщині зросла кількість пошкоджених будинків унаслідок нічної атаки росіян. Наразі через падіння уламків пошкоджено 4 житлові будинки.

Про це повідомив голова Київської ОДА Руслан Кравченко, передає Цензор.НЕТ

"Протягом дня оперативні служби продовжували фіксувати наслідки атаки шахедами. Фактів влучань не зафіксовано. Жертв та постраждалих немає.

Як повідомлялося раніше, внаслідок падіння уламків в одній із громад сталося загоряння приватного будинку. Пожежу, яка виникла, оперативно ліквідували. Пізніше виявили пошкодження ще в трьох. Водночас вони незначні – дах, стіни, фасади.

Крім того, в одному із оздоровчих закладів області хвилею вибило вікна, а також частково зруйнована покрівля. Пошкоджено також два автомобілі та два нежитлові приміщення.

Триває робота з ліквідації наслідків чергової атаки ворога. Власникам пошкоджених обʼєктів надається оперативна допомога", - написав він.

Також читайте: На Київщині внаслідок атаки ворожих дронів спалахнула пожежа у приватному будинку