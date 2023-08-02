Навчання українських пілотів на F-16 розпочнеться цього місяця - Зеленський

Навчання українських пілотів на західних винищувачах F-16 розпочнеться цього місяця.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи на конференції послів України в Ужгороді в середу.

"F-16. Цього місяця розпочнеться тренування наших українських пілотів", - сказав президент.

Наразі, наголосив Зеленський, варто працювати на сто відсотків із країнами, які мають ці літаки і які зможуть після навчання їх передати.

"Це потужне, складне завдання. Якнайшвидше має відбутися постачання і бойове застосування F-16 нашими пілотами. І ви розумієте, про які країни йдеться", - заявив глава держави.

Як повідомлялося, на початку літа декілька країн-партнерів України ухвалили позитивне рішення про навчання українських пілотів на F-16. Зокрема, заявлялося, що тренування відбудуться на території Румунії і Данії.

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