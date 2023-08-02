Латвія створює спеціальний загін прикордонників після інциденту з білоруськими вертольотами в Польщі

Латвія створить спеціальну оперативну групу прикордонників через прибуття бойовиків ПВК Вагнер у Білорусь і порушення повітряного простору Польщі білоруськими вертольотами.

Про це повідомив глава латвійської державної прикордонної охорони Гунтіс Пуятс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

Пуятс заявив, що ризики безпеки в безпосередній близькості від кордону з Білоруссю були високими відтоді, як Мінськ почав використовувати мігрантів як інструмент "гібридної війни", але вони зросли з приходом вагнерівців.

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Нагадаємо, 1 серпня Міністерство оборони Польщі повідомило, що два білоруські гелікоптери порушили повітряний простір країни під час "навчань".

Міноборони Білорусі заперечило факт порушення польського повітряного простору.