Восени в Україні відбудеться перший форум оборонних індустрій, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення в Україні восени 2023 року першого форуму оборонних індустрій.

"Будь ласка, працюйте над максимальним представленням на цьому форумі іноземних компаній і над конкретними проєктами. Так, будуть також і вітчизняні компанії, але наше завдання - всіх об'єднати на українській платформі. Постійно відбуваються заходи, присвячені виробництву дронів. Є можливості локалізації виробництв військової техніки, гармат і снарядів" , - сказав Зеленський на конференції послів України в Ужгороді в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Глава держави також подякував тим послам України, які досягли значних результатів у питаннях постачання Україні зброї.

"Україна (зараз - ред) отримує більше зброї, ніж будь-хто міг припустити на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну", - сказав він.

Водночас, як наголосив Зеленський, "нашої потужності поки що все-таки менше, ніж нам потрібно, ніж воїнам треба, щоб очевидно переважати російських окупантів".

"Активність нашої дипломатії має забезпечити зміну фронтової рівноваги на перевагу України. І це можливо", - резюмував президент.

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