Протягом 2 серпня росіяни завдали 5 ракетних, 86 авіаційних ударів та здійснив 36 обстрілів із РСЗВ, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформація про удари російських окупантів по території України протягом 02 серпня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби російська федерація завдала чергового авіаційного удару іранськими ударними БпЛА типу "Shahed" по Україні. Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 23 ударних БпЛА.

Ворог завдав 5 ракетних, 86 авіаційних ударів та здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення.

Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 1 серпня росіяни завдали 1 ракетного та 49 авіаційних ударів, - Генштаб