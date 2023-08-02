Україна має лише 26 машин для гуманітарного розмінування, - Зеленський

Україні потрібні важкі машини для розмінування, наразі їх у нашій країні лише 26.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час наради з керівниками закордонних дипломатичних установ повідомив президент Володимир Зеленський.

"Окремий напрямок, без якого відновлення або трансформація просто неможливі, – це гуманітарне розмінування. Ми вже активно над цим працюємо, залучаємо допомогу партнерів. Є конкретні країни, які можуть допомогти, є конкретна техніка, яка нам потрібна, зокрема, це дрони та важкі машини для розмінування. Наразі їх у нашій країні лише 26. Це дуже мало. Потрібно більше", – сказав Зеленський.

Він додав, що куратором напряму гуманітарного розмінування є перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.

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