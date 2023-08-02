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МЗС Польщі: Очікуємо, що Україна буде враховувати нашу позицію щодо охорони польського сільського господарства

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МЗС Польщі: Очікуємо, що Україна буде враховувати нашу позицію щодо охорони польського сільського господарства
У МЗС Польщі повідомили деталі розмови з послом України Василем Зваричем, якого викликали до установи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

У відомстві наголосили, що Польща хоче хороших відносин з Україною, які мають ґрунтуватися на взаємній повазі та розумінні національних інтересів. У МЗС  Польщі закликали уникати слів та дій, які шкодять добрим стосункам.

"Польща очікує, що Україна буде готова враховувати нашу позицію щодо охорони польського сільського господарства та інших питань. Сьогодні ця позиція була передана послу України", - сказано в повідомленні МЗС Польщі у твіттері.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відносини з Україною зараз "не є найкращими", - МЗС Польщі

Нагадаємо, МЗС України викликало посла Польщі через заяви польського міністра Пшидача про нібито невдячність українців за допомогу Польщі. Після цього МЗС Польщі також викликало посла України.

Прем’єр Польщі Моравецький назвав виклик Україною польського посла до МЗС помилкою. Президент України Зеленський заявив, що емоціям варто охолонути. "Ми не дамо жодним політичним миттєвостям зіпсувати відносини між українським і польським народами", - сказав він.

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Топ коментарі

  • MD_DB
    Ні, не справедливі, це частина угоди про асоціацію з ЄС, яку вони відмовляються виконувати, тому що вибори в них. Гребані популісти..
  • Вадим Карапіщенко
    Велика подяка польському народу за допомогу в тяжкі часи, український народ завжди буде пам'ятати хто нам допоміг військово та надав прихисток мільйонам наших українських біженців!
  • Людмила Полякова 4b90ec29
    Цікаво хоч один з коментаторів зерно, яке згоріло збирав на полях? Чи читав хтось торгові документи підписані між Україною і ЄС, які Польща і Угорщина порушують? Чи вам всім аби дякувати неважливо кому?
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