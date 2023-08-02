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Російські силовики засекретили справу терориста Гіркіна

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Російські силовики засекретили справу терориста Гіркіна
Російське слідство вирішило засекретити справу колишнього так званого "глави міноборони ДНР" і критика влади РФ Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), якого раніше затримали за екстремізм.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське пропагандистське видання РБК з посиланням на адвоката Олександра Молохова

Повідомляють, що кримінальну справу засекретили через держтаємницю.

Молохов від інших коментарів відмовився, зазначивши, що це єдине, що можна повідомити.

Стрєлкова підозрюють у публічних закликах до екстремізму через телеграм-канал.

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Нагадаємо, 21 липня росЗМІ повідомили, що російського терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна затримали. Стрєлков був затриманий у рамках кримінальної справи про заклики до здійснення екстремістської діяльності (частина 2 статті 280 КК РФ). З матеріалів, оголошених у суді, випливає, що у п'ятницю йому було висунуто звинувачення. Згідно з матеріалами слідства, Стрєлков не визнає провини і зі слідством не співпрацює.

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Гіркін не просто "екстреміст" Він має освіту історика-архіваріуса Тому заздалегідь запасся оригіналами документів стосовно діяльності верхівки Кремля по організації "КримНашу" та "ДНР" з "ЛНР" Документи десь сховав і тепер ними Кремль шантажує І вбить не можуть бо в банку де ці документи скоріш всього лежать є його вказівка: у випадку його смерті ці документи опублікувать От "кремлівські" і "вертяться як воша на гребінці"!
  • Oresta Bartka
    Арешт Гіркіна - це явний акт антисемітизму.
  • Evgeny N
    О! Досягнення від ЗЕ-влади: московія копіює їх методи! Нарешті ПЕРЕМОГА! "Вперше в історії"!
    Це я про так звану "справу Червінського"....

    В мене складається враження, що єдиним підприємством в Україні, яке працює на 100% (а то й більще) останні 4 роки є фабрика з виробництва "білих ниток", якими усіляки ДБРи-БЕБи "шиють" српави
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