Російські силовики засекретили справу терориста Гіркіна
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське пропагандистське видання РБК з посиланням на адвоката Олександра Молохова
Повідомляють, що кримінальну справу засекретили через держтаємницю.
Молохов від інших коментарів відмовився, зазначивши, що це єдине, що можна повідомити.
Стрєлкова підозрюють у публічних закликах до екстремізму через телеграм-канал.
Нагадаємо, 21 липня росЗМІ повідомили, що російського терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна затримали. Стрєлков був затриманий у рамках кримінальної справи про заклики до здійснення екстремістської діяльності (частина 2 статті 280 КК РФ). З матеріалів, оголошених у суді, випливає, що у п'ятницю йому було висунуто звинувачення. Згідно з матеріалами слідства, Стрєлков не визнає провини і зі слідством не співпрацює.