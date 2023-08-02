Російські силовики засекретили справу терориста Гіркіна

Російське слідство вирішило засекретити справу колишнього так званого "глави міноборони ДНР" і критика влади РФ Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), якого раніше затримали за екстремізм.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське пропагандистське видання РБК з посиланням на адвоката Олександра Молохова

Повідомляють, що кримінальну справу засекретили через держтаємницю.

Молохов від інших коментарів відмовився, зазначивши, що це єдине, що можна повідомити.

Стрєлкова підозрюють у публічних закликах до екстремізму через телеграм-канал.

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Нагадаємо, 21 липня росЗМІ повідомили, що російського терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна затримали. Стрєлков був затриманий у рамках кримінальної справи про заклики до здійснення екстремістської діяльності (частина 2 статті 280 КК РФ). З матеріалів, оголошених у суді, випливає, що у п'ятницю йому було висунуто звинувачення. Згідно з матеріалами слідства, Стрєлков не визнає провини і зі слідством не співпрацює.