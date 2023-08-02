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Чотири російські бомбардувальника Ту-95мс прямують в район пуску ракет над Каспійським морем, - Повітряні сили ЗСУ

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Чотири російські бомбардувальника Ту-95мс прямують в район пуску ракет над Каспійським морем, - Повітряні сили ЗСУ
Чотири стратегічних бомбардувальника Ту-95мс ВС РФ прямують в район пуску ракет над Каспійським морем.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"4 стратегічних бомбардувальника Ту-95мс, які здійснили виліт з аеродрому "Оленья" (Мурманська область РФ), продовжують політ у південно-східному напрямку, імовірно в район Каспійського моря.

Орієнтовний час виходу літаків на рубіж пуску крилатих ракет 22:30", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Валентин Коваль 2a613f18
    Тільки сильна відповідь може іх остудити
  • Anders Hepburn 2d5cfa22
    Эх, сбить бы их все там, над Каспийским морем..
  • FT FT
    У нас под боком на Беларашке стояло три самолета МИГ-31 и А-50 почему не уничтожили? Не было желания?
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