Чотири російські бомбардувальника Ту-95мс прямують в район пуску ракет над Каспійським морем, - Повітряні сили ЗСУ

Чотири стратегічних бомбардувальника Ту-95мс ВС РФ прямують в район пуску ракет над Каспійським морем.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"4 стратегічних бомбардувальника Ту-95мс, які здійснили виліт з аеродрому "Оленья" (Мурманська область РФ), продовжують політ у південно-східному напрямку, імовірно в район Каспійського моря.

Орієнтовний час виходу літаків на рубіж пуску крилатих ракет 22:30", - йдеться у повідомленні.

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