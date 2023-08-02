Чотири російські бомбардувальника Ту-95мс прямують в район пуску ракет над Каспійським морем, - Повітряні сили ЗСУ
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Чотири стратегічних бомбардувальника Ту-95мс ВС РФ прямують в район пуску ракет над Каспійським морем.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"4 стратегічних бомбардувальника Ту-95мс, які здійснили виліт з аеродрому "Оленья" (Мурманська область РФ), продовжують політ у південно-східному напрямку, імовірно в район Каспійського моря.
Орієнтовний час виходу літаків на рубіж пуску крилатих ракет 22:30", - йдеться у повідомленні.