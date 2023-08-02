Усі прагнуть перемоги для України, - Зеленський зустрівся з представниками угорської громади

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Береговому (Закарпатська область) із представниками угорської громади України.

"Завершуємо цей день у Береговому зустріччю з представниками, представницями Угорської громади України. Важлива зустріч - педагоги, медики, представники громадських та релігійних організацій та, обов'язково, наші воїни, яких мав честь нагородити", - сказав він у відеозверненні у середу, передає Цензор.НЕТ.

"Усі ми – українці, усі ми – громадяни України, все захищаємо нашу державу та свободу. Усі прагнуть перемоги для України. Жити в Україні та розвивати життя тут заради своїх родин, своїх дітей", - сказав також він.

Зеленський окремо подякував 128-й окремій гірській штурмовій закарпатській бригаді та 101-й окремій бригаді територіальної оборони. "Я дякую вам, воїни, сьогодні особливо. Дякую вам усім, Береговому, Ужгороду, Мукачевому та всьому Закарпаттю", - сказав він.

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