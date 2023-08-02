Закарпаття зможе забезпечити сіллю всю Україну, – Зеленський

Родовище на Закарпатті зможе забезпечити кухонною та технічною сіллю всю Україну.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"У регіоні вже розпочалася розробка родовища солі, яке може забезпечити всю Україну кухонною та технічною сіллю", - сказав президент, який відвідав Закарпаття.

"Релокація бізнесу та створення нових робочих місць у різних громадах області. Це важливий напрям роботи. Потужності для реабілітації наших воїнів – правильні проекти. Багато ініціатив щодо розвитку економіки Закарпаття – тих можливостей, які десятиліттями не використовувалися.

Однозначно, Закарпаття буде одним із драйверів розвитку для всієї України, економічного та соціального зростання", - зазначив Зеленський.

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Як зазначив голова Закарпатської ОДА Віктор Микита, розробка Тереблянського соляного родовища на Тячівщині, має колосальне значення для продовольчої безпеки країни й економічного розвитку регіону.



"Родовище на Закарпатті зможе на 100% забезпечити Україну технічною і кухонною сіллю, яка в найближчій перспективі буде поставлена для утримання доріг у зимовий період та для закриття потреб населення", - зазначив Микита і додав, що реалізація цього проєкту посилить Україну і зміцнить економічний фронт.

Крім того, Микита повідомив, що передав президенту Володимиру Зеленському першу сіль, добуту в межах розробки Тереблянського соляного родовища, що на Тячівщині.