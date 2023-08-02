Закарпаття зможе забезпечити сіллю всю Україну, – Зеленський
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"У регіоні вже розпочалася розробка родовища солі, яке може забезпечити всю Україну кухонною та технічною сіллю", - сказав президент, який відвідав Закарпаття.
"Релокація бізнесу та створення нових робочих місць у різних громадах області. Це важливий напрям роботи. Потужності для реабілітації наших воїнів – правильні проекти. Багато ініціатив щодо розвитку економіки Закарпаття – тих можливостей, які десятиліттями не використовувалися.
Однозначно, Закарпаття буде одним із драйверів розвитку для всієї України, економічного та соціального зростання", - зазначив Зеленський.
Як зазначив голова Закарпатської ОДА Віктор Микита, розробка Тереблянського соляного родовища на Тячівщині, має колосальне значення для продовольчої безпеки країни й економічного розвитку регіону.
"Родовище на Закарпатті зможе на 100% забезпечити Україну технічною і кухонною сіллю, яка в найближчій перспективі буде поставлена для утримання доріг у зимовий період та для закриття потреб населення", - зазначив Микита і додав, що реалізація цього проєкту посилить Україну і зміцнить економічний фронт.
Крім того, Микита повідомив, що передав президенту Володимиру Зеленському першу сіль, добуту в межах розробки Тереблянського соляного родовища, що на Тячівщині.