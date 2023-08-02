Новий навчальний рік у школах планується почати в офлайн форматі, - Міносвіти

Заступник Міністра освіти і науки України Андрій Сташків розповів, до якого формату навчання в Україні готуються у Міносвіти, яким бачать навчальний процес в залежності від регіонів країни, чи зможуть батьки обирати формат навчання для дітей та яким чином долатимуть виклики військового часу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у ефірі телемарафону.

Сташків пояснив, що новий навчальний рік за візією Міністерства освіти і науки для більшості школярів має розпочатись в офлайн форматі, але виключно за умови наявності в школі надійно захищеного укриття.

За його словами, якщо говорити про реальний прогноз, скільки дітей зможуть сісти за парти цього року, то потрібно подивитись на стан забезпеченості шкіл укриттями та згадати, як закінчили минулий рік.

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"Минулого навчального року в нас фактично 75% закладів освіти, шкіл, мали укриття, які дозволяли там перебувати понад половині учнів, що навчаються в цих закладах освіти. Урядом виділено півтора мільярда гривень на облаштування укриттів в закладах освіти, на даний момент проводяться відповідні роботи і укриття облаштовуються. Ми розуміємо, що не всі школи в Україні зможуть розпочати навчальний рік в офлайн форматі, але завдяки зусиллям органів місцевого самоврядування, використовуючи кошти державного і місцевого бюджетів, відсоток шкіл, які мають укриття, буде значно більший, ніж був на кінець минулого року", - акцентував Сташків.

Він додав, що у разі можливих складнощів з електроенергією в осінньо-зимовий період, скористаються минулорічним досвідом, коли школи в умовах відключення світла працювали дистанційно або були забезпечені генераторами.

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"Ми націлюємо органи місцевого самоврядування готуватися до таких заходів, в тому числі покупати генератори. Але, в будь-якому випадку, будемо використовувати досвід часу активних бойових дій, який дозволяє нам організовувати дистанційне навчання в будь-який момент, якщо його не можливо проводити в школі. Ми надали рекомендації як до цього підготуватися школам", - сказав Сташків.

Заступник міністра освіти зазначив, що повернення дітей на очне навчання підтримує більша частина батьків, навіть у відносно прифронтових регіонах.

"Ми спілкувалися з батьками, робили відповідні опитування і є така статистика, що незважаючи на те, що прифронтові території перебувають під обстрілами, більше половини батьків все ж таки хочуть з 1 вересня, щоб їхні діти пішли до школи на очне навчання. Тут важливо зрозуміти, що міністерство закликає до повернення на очне навчання тільки там, де для цього створені відповідні безпекові умови", - підкреслив Сташків.

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За його словами, відновлення офлайн навчання в школі – це не обов’язок і тільки за згодою батьків, воно може бути організовано в очному форматі, а батькам які проти цього, пропонуватимуться класи з дистанційною формою навчання для учнів.

"Якщо частина батьків школи хочуть, щоб для них організували офлайн навчання, можуть бути сформовані окремі класи, які будуть відвідувати школу, а окремі класи будуть на дистанційному навчанні. Для цього Міносвіти зараз розробляє порядок спрощеного зарахування учнів до закладів освіти, тобто тимчасового зарахування. Якщо, наприклад, школа не може забезпечити офлайн навчання, оскільки в ній відсутнє укриття, ми будемо пропонувати порядок тимчасового зарахування учнів до іншого закладу освіти на час військового стану, щоб вони могли відвідувати школу і спілкуватися зі своїми однолітками", - пояснив Сташків.

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