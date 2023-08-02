НАТО не обговорює застосування 5 статті, - Білий дім про інцидент у Польщі

Північноатлантичний альянс не розглядає застосування принципу колективної безпеки після того, як білоруські бойові гелікоптери порушили кордон Польщі.

Як інформує ЦензорНЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг речника Державного департаменту США Метью Міллера.

За його словами, США очікують, що всі країни країн поважатимуть повітряний простір інших держав. У цьому контексті Сполучені Штати продовжують серйозно ставитися до безпеки НАТО.

Міллер заявив, що його країна поки чітко не визначила, чи був цей інцидент навмисною провокацією Білорусі. Його має оцінювати влада Польщі, додав він.

"Я не збираюся випереджати будь-які заяви, які можуть бути зроблені нами чи будь-якою іншою країною НАТО. Існує процес, в рамках якого країни НАТО можуть застосувати статтю 5. На даному етапі ми цього не робили", - наголосив Міллер.

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