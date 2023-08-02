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НАТО не обговорює застосування 5 статті, - Білий дім про інцидент у Польщі

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НАТО не обговорює застосування 5 статті, - Білий дім про інцидент у Польщі
Північноатлантичний альянс не розглядає застосування принципу колективної безпеки після того, як білоруські бойові гелікоптери порушили кордон Польщі.

Як інформує ЦензорНЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг речника Державного департаменту США Метью Міллера.

За його словами, США очікують, що всі країни країн поважатимуть повітряний простір інших держав. У цьому контексті Сполучені Штати продовжують серйозно ставитися до безпеки НАТО.

Міллер заявив, що його країна поки чітко не визначила, чи був цей інцидент навмисною провокацією Білорусі. Його має оцінювати влада Польщі, додав він.

"Я не збираюся випереджати будь-які заяви, які можуть бути зроблені нами чи будь-якою іншою країною НАТО. Існує процес, в рамках якого країни НАТО можуть застосувати статтю 5. На даному етапі ми цього не робили", - наголосив Міллер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вертольоти Білорусі порушили повітряний простір Польщі, - Міноборони. ФОТО

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass 79f3cf17
    NO COMMENT .

    ( а турки би збили )
  • Mykola Trofimenko 644016fc
    Впала ракета, вбила людей - проковтнули. Гелікоптер порушив повітряний простір - проковтнули. Що повинно відбутися, щоб була застосована п'ята стаття? І чи може взагалі вона бути застосована?
  • Марина Нєчаєва 65f96ff6
    Ото в цьому плані вони молодці - типу, спочатку ввалимо, а потім будемо розбиратись. Після 11 вересня всі й повинні так робити, бо безпека власних громадян понад усе.
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