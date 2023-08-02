ПВК "Вагнер" і надалі вербує росіян до своїх лав, - росЗМІ

Регіональні центри ПВК "Вагнер" продовжують рекрутувати новобранців після того, як ватажок найманців Євген Пригожин публічно заявив про припинення роботи вербувальних пунктів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське видання "Важные истории"

Так, 31 липня Пригожин заявив, що ПВК "Вагнер" не планує набирати у свої лави найманців, оскільки не відчуває "дефіциту в особовому складі", а новий набір може початися, "щойно потрібно буде створювати нову (додаткову) "групу"". Пригожин стверджує, що зараз ПВК "Вагнер" присутня тільки в Африці та Білорусі.

Натомість у профільних чатах, де російські "добровольці" спілкуються між собою, росйське видання виявило повідомлення про те, що угруповання планує поновити набір у серпні.

Зокрема один із екснайманців, який воював в Африці та Україні, на умовах анонімності розповів, що вербування до ПВК поновили через православний спортивний клуб "Десантник" в Омську та один із пунктів ПВК у Новосибірську.

Кореспондент "Важных историй", вдавши "добровольця", спробував потрапити у нову хвилю набору до ПВК. В омському клубі "Десантник" журналістові сказали, що "Вагнеру" заборонили всі набори у Російській Федерації, "тому ніяк".

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