ПВК "Вагнер" і надалі вербує росіян до своїх лав, - росЗМІ
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське видання "Важные истории"
Так, 31 липня Пригожин заявив, що ПВК "Вагнер" не планує набирати у свої лави найманців, оскільки не відчуває "дефіциту в особовому складі", а новий набір може початися, "щойно потрібно буде створювати нову (додаткову) "групу"". Пригожин стверджує, що зараз ПВК "Вагнер" присутня тільки в Африці та Білорусі.
Натомість у профільних чатах, де російські "добровольці" спілкуються між собою, росйське видання виявило повідомлення про те, що угруповання планує поновити набір у серпні.
Зокрема один із екснайманців, який воював в Африці та Україні, на умовах анонімності розповів, що вербування до ПВК поновили через православний спортивний клуб "Десантник" в Омську та один із пунктів ПВК у Новосибірську.
Кореспондент "Важных историй", вдавши "добровольця", спробував потрапити у нову хвилю набору до ПВК. В омському клубі "Десантник" журналістові сказали, що "Вагнеру" заборонили всі набори у Російській Федерації, "тому ніяк".