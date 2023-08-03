Протягом 2 серпня росіяни 35 разів обстріляли Сумщину - зафіксовано 206 вибухів, - ОВА
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Сумська ОВА.
У повідомленні зазначається: "Обстріляно 35 населених пунктів у 8 територіальних громадах: Краснопільській, Білопільській, Хотінській, Миропільській, Есманській, Середино-Будській, Великописарівській, Новослобідській.
Краснопільська громада: артилерійський обстріл (28 вибухів), міномет (36 вибухів).
Пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, автомобіль.
Білопільська громада: міномет
(2 вибухи), гранатомет (6 вибухів), артилерія (7 вибухів), з гелікоптеру здійснено пуск 11 ракет (ймовірно НАР).
Есманська громада: міномет (12 вибухів), артилерія (4 вибухи), гранатомет (12 вибухів), кулеметний обстріл.
Внаслідок обстрілу пошкоджено дорожнє покриття.
Середино-Будська громада: гранатомет (12 вибухів).
Великописарівська громада: артилерія
(7 вибухів), з літака здійснено пуск 16 ракет зі шрапнеллю, з гелікоптеру здійснено пуск 8 ракет (типу НАР).
Хотінська громада: артилерія
(11 вибухів), з гелікоптеру здійснено пуск 2 ракет (ймовірно НАР).
Новослобідська громада: міномет
(6 вибухів), артилерія (4 вибухи), РСЗВ (12 вибухів).
Миропільська громада: мінометний обстріл (10 вибухів)".