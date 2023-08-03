Протягом 2 серпня росіяни 35 разів обстріляли Сумщину - зафіксовано 206 вибухів, - ОВА

Протягом дня було здійснено 35 ворожих обстрілів. Зафіксовано 206 вибухів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Сумська ОВА.

У повідомленні зазначається: "Обстріляно 35 населених пунктів у 8 територіальних громадах: Краснопільській, Білопільській, Хотінській, Миропільській, Есманській, Середино-Будській, Великописарівській, Новослобідській.

Краснопільська громада: артилерійський обстріл (28 вибухів), міномет (36 вибухів).

Пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, автомобіль.

Білопільська громада: міномет

(2 вибухи), гранатомет (6 вибухів), артилерія (7 вибухів), з гелікоптеру здійснено пуск 11 ракет (ймовірно НАР).

Есманська громада: міномет (12 вибухів), артилерія (4 вибухи), гранатомет (12 вибухів), кулеметний обстріл.

Внаслідок обстрілу пошкоджено дорожнє покриття.

Середино-Будська громада: гранатомет (12 вибухів).

Великописарівська громада: артилерія

(7 вибухів), з літака здійснено пуск 16 ракет зі шрапнеллю, з гелікоптеру здійснено пуск 8 ракет (типу НАР).

Хотінська громада: артилерія

(11 вибухів), з гелікоптеру здійснено пуск 2 ракет (ймовірно НАР).

Новослобідська громада: міномет

(6 вибухів), артилерія (4 вибухи), РСЗВ (12 вибухів).

Миропільська громада: мінометний обстріл (10 вибухів)".

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