Протягом 2 серпня авіація та реактивна артилерія ЗСУ уразили 10 районів зосередження ворога, 20 артилерійських засобів, 1 РЛС, 1 засіб ППО та 2 склади, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів по російських окупантів авіації та реактивної артилерії ЗСУ протягом 2 серпня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 1 - по зенітно-ракетному комплексу окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 20 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 радіолокаційну станцію, 2 пункти управління, 1 район зосередження озброєння та військової техніки, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 район зосередження особового складу та 2 склади боєприпасів ворога".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 1 серпня Сили оборони уразили 10 районів зосередження окупантів, 10 артилерійських засобів, 5 засобів ППО, 4 станції РЕБ, - Генштаб