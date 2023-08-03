Українські дрони будуть не гірші за ізраїльські, - Данілов

Дрони, що виробляються в рамках власного українського військово-промислового комплексу, будуть одними з найкращих у світі та не якісно поступатимуться ізраїльським,

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це у ефірі телемарафону заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

"Що стосується нашого власного виробництва - у нас розгорнута програма по дронах. Наші виробники у великій кількості вже виготовляють різноманітні засоби поразки. Це непрості прилади, що вимагають певної комплектації і не всі вони виготовляються на території нашої країни. Тут має бути і інженерна думка, і система захисту від РЕБ, та багато інших речей…", - заявив він.

За словами Данілова, "наші досягнення (у сфері дронів – ред) будуть одними з найкращих у світі, тому що ми, безпосередньо, маємо бойовий досвід застосування".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські військові використовують боєприпаси для безпілотників, надруковані на 3D-принтері, - The Economist

"Наші військові кажуть, що краще, що гірше і вони розуміють у цьому дуже і дуже добре. краще. І ми точно розуміємо, що ми робимо. І наші люди, які займаються цим питанням – суперфахівці", - сказав він.

Також, як зазначив секретар РНБО, в Україні немає заборон на застосування виробленого в ній озброєння територією РФ.

"Яке у нас може бути табу, якщо країна-агресор проти нас розгорнула величезну військову кампанію. Якщо вони вбивають наших дітей майже кожен день - які мають бути табу?", - заявив Данілов, при цьому він нагадав, що таке табу поширюється щодо використання західної зброї.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Спільнота Цензор.НЕТ у липні профінансувала виробництво 120 FPV-дронів "Дикі Шершні". ФОТОрепортаж