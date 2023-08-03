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Українські дрони будуть не гірші за ізраїльські, - Данілов

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Українські дрони будуть не гірші за ізраїльські, - Данілов
Дрони, що виробляються в рамках власного українського військово-промислового комплексу, будуть одними з найкращих у світі та не якісно поступатимуться ізраїльським,

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це у ефірі телемарафону заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

"Що стосується нашого власного виробництва - у нас розгорнута програма по дронах. Наші виробники у великій кількості вже виготовляють різноманітні засоби поразки. Це непрості прилади, що вимагають певної комплектації і не всі вони виготовляються на території нашої країни. Тут має бути і інженерна думка, і система захисту від РЕБ, та багато інших речей…", - заявив він.

За словами Данілова, "наші досягнення (у сфері дронів – ред) будуть одними з найкращих у світі, тому що ми, безпосередньо, маємо бойовий досвід застосування".

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"Наші військові кажуть, що краще, що гірше і вони розуміють у цьому дуже і дуже добре. краще. І ми точно розуміємо, що ми робимо. І наші люди, які займаються цим питанням – суперфахівці", - сказав він.

Також, як зазначив секретар РНБО, в Україні немає заборон на застосування виробленого в ній озброєння територією РФ.

"Яке у нас може бути табу, якщо країна-агресор проти нас розгорнула величезну військову кампанію. Якщо вони вбивають наших дітей майже кожен день - які мають бути табу?", - заявив Данілов, при цьому він нагадав, що таке табу поширюється щодо використання західної зброї.

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Главное здесь - "будут" когда-то. А не есть уже. Власть будущего времени. Резников же был сказал - эти "свадебные" дроны и игрушки ему не нужны.
  • Sashko Poweroid bdd7ac5c
    Баже, якщо ти існуєш, закрий рота цим довбодятлам! Бо неможливо вже слухати цей лютий треш!
  • vismavista
    Все колись буде і буде накращим, і обов'язково Данілов про це розкаже, а Володя запише десяток відосів, а Арахамія станцює лезгінку, Стефанчук сповістить що це не заборонено Конституцією України, а Арєстович уточнить, що через два- три тижні.
    Все занавіс!
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