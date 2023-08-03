Данілов: У наступі ЗСУ немає жодних графіків і дедлайнів. На метр землі – до п’яти мін
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на liga.net, про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов в інтерв’ю загальнонаціональному телемарафону.
Коментуючи публікації, що час від часу з’являються в західних медіа, про нібито повільний контрнаступ ЗСУ, Данілов наголосив, що ніхто не може встановлювати для України жодних дедлайнів, і жодного графіка наступу не існує.
"Коли починаються такі розмови, маємо на увазі, що це розповідають люди, які не розуміють, що таке війна. На превеликий жаль, так сталося, що було перегріто ситуацію відносно подій, які відбуваються на фронті", – сказав Данілов, наголосивши, що українські військові в поточних умовах виконують бойові задачі "на відмінно".
За його словами, в українській армії вже дії система НАТО, яка передбачає, що на тій чи іншій ділянці фронту рішення ухвалюють командири, враховуючи ситуацію й поставлені задачі.
"Ворог дуже потужно підготувався, величезна кількість територій замінована. Кількість мін, що є на території, яку треба подолати нашим військовим, просто шалена. В середньому 3-4-5 мін є на одному квадратному метрі", – сказав Данілов.
Секретар РНБО додав, що раніше були сподівання, що розмінування під час наступу відбуватиметься за допомогою техніки, однак наразі українським воїнам дуже велику кількість ділянок фронту доводиться розміновувати вручну та пішки.