Чергова масована атака на Київ: ППО знищила майже 15 ворожих шахедів

Вночі російські загарбники вкотре атакували Київ дронами-камікадзе. Повітряна тривога тривала в столиці рівно три години.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

"Восьма поспіль атака баражуючих боєприпасів "Shahed" по Києву. І знов, як вчора - атака масована. Силами і засобами ППО на підльоті до Києв було виявлено та знищено майже півтора десятка повітряних цілей", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, в столиці обійшлося без жертв та руйнувань.

Попко зазначив, що ця тривога стала для Києва 820-ою з початку повномасштабного вторгнення

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