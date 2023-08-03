Чергова масована атака на Київ: ППО знищила майже 15 ворожих шахедів
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Вночі російські загарбники вкотре атакували Київ дронами-камікадзе. Повітряна тривога тривала в столиці рівно три години.
Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.
"Восьма поспіль атака баражуючих боєприпасів "Shahed" по Києву. І знов, як вчора - атака масована. Силами і засобами ППО на підльоті до Києв було виявлено та знищено майже півтора десятка повітряних цілей", - йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, в столиці обійшлося без жертв та руйнувань.
Попко зазначив, що ця тривога стала для Києва 820-ою з початку повномасштабного вторгнення