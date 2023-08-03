Новини • Агресія Росії проти України

Чергова масована атака на Київ: ППО знищила майже 15 ворожих шахедів

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Чергова масована атака на Київ: ППО знищила майже 15 ворожих шахедів
Вночі російські загарбники вкотре атакували Київ дронами-камікадзе. Повітряна тривога тривала в столиці рівно три години.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

 "Восьма поспіль атака баражуючих боєприпасів "Shahed" по Києву. І знов, як вчора - атака масована. Силами і засобами ППО на підльоті до Києв було виявлено та знищено майже півтора десятка повітряних цілей", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, в столиці обійшлося без жертв та руйнувань.

Попко зазначив, що ця тривога стала для Києва 820-ою з початку повномасштабного вторгнення

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Топ коментарі

  • Ярослав Іванович a5a348c4
    а що можна була чекати чось іншого від цього криворагульного блазня, запроданця і на*комана керовоного однією бородатою, вушивою, олігаргічною бабусею та відкритим агентом фсб єр маком ??? усе згідно оманських договорняків !!!






  • Влад Казарецький 1e9f0fb9
    Зеленський, крім основного виду діяльності (накопичення особистого капіталу), зайнятий двома питаннями - створенням перешкод в діяльності ЗСУ (дефіцит боєзапасу, грошей, пального) і підготовкою до мирних переговорів з РФ під егідою "самітів", "формул миру" і інших заходів. "Мирний процес" активується і Росією, яка починає втрачати терпіння і погрожує створенням "особистих проблем" особисто Зеленському.
  • Hulio
    Намір Клоуна йти у президенти був задуманий і організований кремлем.
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