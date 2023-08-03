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ЗСУ змінили тактику, зосередились на виснаженні російської армії, - New York Times

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ЗСУ змінили тактику, зосередились на виснаженні російської армії, - New York Times
Українська армія поки що відмовилася від методів ведення бою США та повернулася до тактики, яку знає найкраще.

Про це пише The New York Times,  інформує Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що українське військове командування змінило тактику, зосередившись на виснаженні російських військ артилерією та ракетами великої дальності замість того, щоб штурмувати мінні поля під вогнем. На півдні країни відбувається нарощування військ, а друга хвиля сил, навчених Заходом, починає переважно невеликі атаки, щоб пробити російські лінії оборони.

Але перші результати нової тактики були неоднозначними. Попри те, що українські війська відвоювали кілька сіл, вони ще не досягли масштабних досягнень, які характеризували їхні успіхи у Херсоні та на Харківщині минулої осені.

"Сам контрнаступ не провалився, але він затягнеться на кілька місяців до осені", – сказав старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир Майкл Кофман, який нещодавно побував на передовій.

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Американські офіційні особи стурбовані тим, що повернення України до своєї старої тактики може призвести до того, що вона буде витрачати дорогоцінні постачання боєприпасів, що може зіграти на руку пану Путіну та поставити Україну в невигідне становище у війні на виснаження.

Деякі аналітики сумніваються, чи ця друга хвиля, яка базується на атаках менших підрозділів, створить достатню бойову силу та імпульс, щоб дозволити українським військам прорвати російську оборону.

Джан Лука Каповін і Олександр Стронелл, аналітики британської розвідувальної компанії Janes, заявили, що стратегія атаки невеликих підрозділів "дуже ймовірно призведе до масових втрат, втрати обладнання та мінімальних територіальних здобутків" для України.

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Інші експерти вважають, що Україна цілком може повернутися до масштабних атак, але зараз важливо прорвати оборону Росії. Адже наступ завжди важчий за захист.

"Я не думаю, що вони відмовляються від загальновійськової атакувальної тактики", — сказав Філіп М. Брідлав, генерал ВПС, який був верховним головнокомандувачем об’єднаних збройних сил НАТО в Європі. - "І це ми побачимо, коли українці пройдуть через першу, другу чи третю лінію оборони".

Окрім цього, збільшення українських сил минулого тижня відбулося в той час, коли українці розчищали шляхи через російські оборонні споруди та почали виснажувати російські війська та артилерію.

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Відтак, західний чиновник на умовах анонімності, сказав, що росіяни перенапружені та все ще відчувають проблеми з логістикою, постачанням, персоналом та озброєнням.

Генерал Брідлав погодився і сказав, що все ще очікує, що український контрнаступ поставить Росію в невигідне становище.

"Українці зараз перебувають в такій ситуації, коли вони розуміють, як вони хочуть використовувати свої сили", – сказав він. "І ми починаємо бачити, як росіяни рухаються назад".

Топ коментарі

  • НБ
    У нас військо не безрозмірне і не вистачає далекобійної зброї та авіації! Маємо берегти людей та системно знищувати окупантів. Врешті кацапи десь "протруться" і ми зможемо цим скористатись.
  • Alex_Dimitrov
    Все Залужный делает правильно. Великие эксперДы никак не поймут, что вводить в дело резервы можно только после того, как будет пройдена заминированная по самые помидоры полоса обеспечения.
    Никто уже наступать колоннами по узким проходам не хочет и не будет.
    Так, что да до конца октября все затягивается.
  • Сергей Решетников 29ab602d
    Перед следующим наступлением надо будет снова обязательно за полгода до начала всем раструбить где,как и какими силами будем потужно давать пи..ды оркам.
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