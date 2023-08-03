Концерн BAE Systems за минулий рік отримав замовлень на 84 млрд доларів на тлі війни в Україні, - Times
Про це пише BBC із посиланням на Times, інформує Цензор.НЕТ.
Тільки за останні пів року концерн отримав замовлення на 21 млрд фунтів, у тому числі замовлення на сотні бойових машин на 1,8 млрд фунтів від Чехії, замовлення на 3,7 млрд фунтів на обслуговування винищувачів Typhoon від Саудівської Аравії та на 2,4 млрд від самої Великої Британії на нові підводні човни
Крім того, британське міністерство оборони раніше замовило у BAE Systems снаряди калібру 155 мм та інші боєприпаси на 280 млн фунтів замість тих, що передали Україні.
Замовлення від самої України на загальному тлі невеликі, але BAE Systems раніше оголосив, що збирається побудувати в країні центр виробництва та ремонту танків та артилерії, і голова концерну Чарльз Вудберн у середу сказав, що справа з цим центром рухається: поки тривають переговори про відкриття представництва, а потім британці мають намір розпочати роботу з місцевим партнером.
BAE Systems виготовляє широкий асортимент озброєнь, від атомних підводних човнів та винищувачів Typhoon до боєприпасів.