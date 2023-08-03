Росія продає дешеве зерно, щоб створити нові залежності та посилити глобальну продовольчу нестабільність, - Боррель

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель звернувся до країн, що розвиваються, й країн G20, щоб закликати їх виступити "чітким і єдиним голосом" та підштовхнути Москву повернутися до зернової угоди.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Боррель зазначив, що РФ пропонує країнам дешеве зерно для створення нових залежностей, і посилює економічну вразливість, а також глобальну продовольчу нестабільність.

"У той час, як світ зіткнувся з перебоями в постачаннях й підвищенням цін, Росія звертається до вразливих країн з двосторонніми пропозиціями про постачання зерна за зниженими цінами, вдаючи, що вирішує проблему, яку вона сама створила", – написав Боррель.

Він назвав таку політику Росії цинічною.

"Це цинічна політика навмисного використання продуктів харчування як зброю для створення нових залежностей шляхом посилення економічної вразливості та глобальної відсутності продовольчої безпеки", – додав глава зовнішньополітичного відомства ЄС.

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Він наголосив, що ЄС доклав усіх зусиль, щоб санкції не вплинули на продовольчу безпеку третіх країн.

"Жодних санкцій щодо російського експорту продуктів харчування та добрив до третіх країн немає", – написав Боррель.

Він додав, що ЄС продовжуватиме підтримувати зусилля Організації Об'єднаних Націй та Туреччини щодо відродження чорноморського зернового коридору.