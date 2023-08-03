Росія продає дешеве зерно, щоб створити нові залежності та посилити глобальну продовольчу нестабільність, - Боррель
Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
Боррель зазначив, що РФ пропонує країнам дешеве зерно для створення нових залежностей, і посилює економічну вразливість, а також глобальну продовольчу нестабільність.
"У той час, як світ зіткнувся з перебоями в постачаннях й підвищенням цін, Росія звертається до вразливих країн з двосторонніми пропозиціями про постачання зерна за зниженими цінами, вдаючи, що вирішує проблему, яку вона сама створила", – написав Боррель.
Він назвав таку політику Росії цинічною.
"Це цинічна політика навмисного використання продуктів харчування як зброю для створення нових залежностей шляхом посилення економічної вразливості та глобальної відсутності продовольчої безпеки", – додав глава зовнішньополітичного відомства ЄС.
Він наголосив, що ЄС доклав усіх зусиль, щоб санкції не вплинули на продовольчу безпеку третіх країн.
"Жодних санкцій щодо російського експорту продуктів харчування та добрив до третіх країн немає", – написав Боррель.
Він додав, що ЄС продовжуватиме підтримувати зусилля Організації Об'єднаних Націй та Туреччини щодо відродження чорноморського зернового коридору.