На окупованій Донеччині росіяни продовжують мобілізовувати ув’язнених, - Генштаб

У так званій "ДНР" проводяться заходи щодо набору до підрозділів внутрішніх військ осіб, які відбувають покарання або затримані за злочини легкої або середньої тяжкості.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Встановлено, що поранення під час бою осуджених осіб не знімає з них судимості, а з осіб, які перебували під слідством, підозри будуть зняті тільки при демобілізації. Терористи отримали завдання на активізацію роботи по боротьбі зі злочинністю та щодо поповнення на 1000 осіб підрозділів внутрішніх військ за рахунок підозрюваних у вчиненні кримінальних правопорушень", - йдеться в повідомленні.

Водночас колаборанти-поліцейські, які перейшли на бік ворога, пройдуть переатестацію після виконання ними бойових завдань у складі зведених батальйонів внутрішніх військ так званого "МВС ДНР".

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