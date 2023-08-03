Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 247 850 (+620 за добу), 4224 танків, 4892 артсистем, 8234 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України станом на 3 серпня Сили оборони знищили близько 247 850 російських загарбників.