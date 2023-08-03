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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 247 850 (+620 за добу), 4224 танків, 4892 артсистем, 8234 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

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Від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України станом на 3 серпня Сили оборони знищили близько 247 850 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 3.08.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 247850 (+620) осіб ліквідовано,

танків - 4224 (+7) од,

бойових броньованих машин - 8234 (+21) од,

артилерійських систем - 4892 (+26) од,

РСЗВ - 704 (+4) од,

засоби ППО - 465 (+2) од,

літаків - 315 (+0) од,

гелікоптерів - 311 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4077 (+35),

крилаті ракети - 1347 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 7372 (+23) од,

спеціальна техніка - 721 (+3).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 247 850 (+620 за добу), 4224 танків, 4892 артсистем, 8234 броньованих машин 01

Топ коментарі

  • vuiko dobrui
    Хаймарс прорідили кацапів на острові Джерелгач ...
    Слава ЗСУ !!!
  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Слава Захисникам України та їх Сім'ям !!!
    Пильнуймо Україну від агентів *****!!!
  • Олег Марцінковський 8be80fe6
    Плідно
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