Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 247 850 (+620 за добу), 4224 танків, 4892 артсистем, 8234 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України станом на 3 серпня Сили оборони знищили близько 247 850 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 3.08.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 247850 (+620) осіб ліквідовано,
танків - 4224 (+7) од,
бойових броньованих машин - 8234 (+21) од,
артилерійських систем - 4892 (+26) од,
РСЗВ - 704 (+4) од,
засоби ППО - 465 (+2) од,
літаків - 315 (+0) од,
гелікоптерів - 311 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4077 (+35),
крилаті ракети - 1347 (+0),
кораблі /катери - 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 7372 (+23) од,
спеціальна техніка - 721 (+3).