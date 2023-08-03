Майже 300 снарядів випустив ворог по території Херсонщини, дві людини дістали поранення

Російські військові 55 разів обстріляли житлові квартали населених пунктів Херсонської області.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу противник здійснив 55 обстрілів, випустивши 264 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА, ПТРК та авіації.

По місту Херсон ворог випустив 72 снаряди", - йдеться в повідомленні.

Під ворожим вогнем опинилися житлові квартали населених пунктів області; приміщення двох банків та консульства, територію слідчого ізолятора у місті Херсоні.

Дві людини дістали поранення внаслідок російських обстрілів.

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