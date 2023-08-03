10 749 цивільних загинули в Україні з початку повномасштабного вторгення РФ, - Офіс Генпрокурора

Правоохоронці мають підтвердження 10 749 загиблих цивільних з 24 лютого 2022 року, з них 499 дітей. Зазнали поранень 15 599 цивільних.

Про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна розповів керівник Департаменту протидії злочинам, скоєним під час збройного конфлікту Офісу Генпрокурора України Юрій Білоусов, інформує Цензор.НЕТ.

"Розуміємо, що ці цифри є просто вершиною айсберга. Коли деокупуємо наші території, цифри зростуть у рази, а можливо, в десятки разів. Думаю, в одному Маріуполі будуть десятки тисяч загиблих", - зазначив чиновник.

Білоусов додав, що завжди є ризик безвісти зниклих, оскільки окупанти могли спеціально приховувати тіла.

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"Але завдяки нашим партнерам система ідентифікації покращилася в рази. Кількість лабораторій, можливість аналізу ДНК - це зараз непорівнянно з тим, що ми мали раніше. Тому сподіваюся, що принаймні стосовно тих тіл, які ми знайдемо, зможемо ідентифікувати", - розповів представник Офісу Генпрокурора .