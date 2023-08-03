10 749 цивільних загинули в Україні з початку повномасштабного вторгення РФ, - Офіс Генпрокурора
Про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна розповів керівник Департаменту протидії злочинам, скоєним під час збройного конфлікту Офісу Генпрокурора України Юрій Білоусов, інформує Цензор.НЕТ.
"Розуміємо, що ці цифри є просто вершиною айсберга. Коли деокупуємо наші території, цифри зростуть у рази, а можливо, в десятки разів. Думаю, в одному Маріуполі будуть десятки тисяч загиблих", - зазначив чиновник.
Білоусов додав, що завжди є ризик безвісти зниклих, оскільки окупанти могли спеціально приховувати тіла.
"Але завдяки нашим партнерам система ідентифікації покращилася в рази. Кількість лабораторій, можливість аналізу ДНК - це зараз непорівнянно з тим, що ми мали раніше. Тому сподіваюся, що принаймні стосовно тих тіл, які ми знайдемо, зможемо ідентифікувати", - розповів представник Офісу Генпрокурора .