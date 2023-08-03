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10 749 цивільних загинули в Україні з початку повномасштабного вторгення РФ, - Офіс Генпрокурора

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10 749 цивільних загинули в Україні з початку повномасштабного вторгення РФ, - Офіс Генпрокурора
Правоохоронці мають підтвердження 10 749 загиблих цивільних з 24 лютого 2022 року, з них 499 дітей. Зазнали поранень 15 599 цивільних.

Про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна розповів керівник Департаменту протидії злочинам, скоєним під час збройного конфлікту Офісу Генпрокурора України Юрій Білоусов,  інформує Цензор.НЕТ.

"Розуміємо, що ці цифри є просто вершиною айсберга. Коли деокупуємо наші території, цифри зростуть у рази, а можливо, в десятки разів. Думаю, в одному Маріуполі будуть десятки тисяч загиблих", - зазначив чиновник.

Білоусов додав, що завжди є ризик безвісти зниклих, оскільки окупанти могли спеціально приховувати тіла.

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"Але завдяки нашим партнерам система ідентифікації покращилася в рази. Кількість лабораторій, можливість аналізу ДНК - це зараз непорівнянно з тим, що ми мали раніше. Тому сподіваюся, що принаймні стосовно тих тіл, які ми знайдемо, зможемо ідентифікувати", - розповів представник Офісу Генпрокурора .

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Топ коментарі

  • Павел Орехов c16ceb45
    Цифры с потолка,там один Мариуполь все перекроет,пока не освободим все области полной картины по потерям не будет.
  • vuiko dobrui
    ну так нажаль !!! дякучи зе "янелоху", "герої броневтіку" та його зе-банді колоборантів-запроданців, злодіїв та агентів фсб !! усе згідно "оманських договорняків" !!!






  • Ksenia VB
    Насмішив. Кацапи вже були в Криму в лютому 2014. Поки янік у Києві сидів.
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