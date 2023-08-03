Сили ППО минулої доби знищили 22 БпЛА ворога, - Повітряні сили

Уночі 3 серпня 2023 року противник атакував з північного напрямку (Брянська обл.) ударними БпЛА "Shahed-136/131". Усього зафіксовано пуски 15 "шахедів". Усі БпЛА були знищені.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу та поточну добу авіація Повітряних Сил завдала до 15 ударів по об’єктах, районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника", - йдеться в повідомленні.

Також за добу 2 серпня протиповітряною обороною знищено сім розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

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