Сили ППО минулої доби знищили 22 БпЛА ворога, - Повітряні сили
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Уночі 3 серпня 2023 року противник атакував з північного напрямку (Брянська обл.) ударними БпЛА "Shahed-136/131". Усього зафіксовано пуски 15 "шахедів". Усі БпЛА були знищені.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"За минулу та поточну добу авіація Повітряних Сил завдала до 15 ударів по об’єктах, районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника", - йдеться в повідомленні.
Також за добу 2 серпня протиповітряною обороною знищено сім розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.