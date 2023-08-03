Російські окупанти минулої доби обстріляли 4 райони Харківської області
5420
Минулої доби росіяни обстріляли населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів з артилерії, мінометів та іншого озброєння.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
У с. Кучерівка Куп'янського району внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено господарську будівлю та автомобіль.
Внаслідок мінометного обстрілу с. Вільхуватка Куп'янського району пошкоджено приватний житловий будинок та господарчі споруди.
Через ворожий обстріл с. Подоли Куп'янського району сталася лісова пожежа.