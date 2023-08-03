Рада має пояснити, які вибори будуть після війни. Зараз їх проводити небезпечно, - Стефанчук

Вибори до парламенту відбудуться після перемоги у війні проти Росії. Для їх проведення потрібні зміни в законодавство.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Багато міжнародних колег під час спілкування питають: "Чи думаєте ви про наступні вибори?". Я їм завжди кажу: "Ми думаємо про нашу перемогу, а вибори мають бути після нашої перемоги". І тут вже дійсно потрібні будуть зміни в законодавство", - сказав Стефанчук.

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За словами Стефанчука, парламент як мінімум повинен пояснити, які це будуть вибори: "Бо Конституція передбачає тільки два види виборів: чергові та позачергові. Післячергових не існує. І ще є ціла низка інших законодавчих неузгодженостей. Треба зрозуміти, як нам виходити з цієї юридичної плутанини".

Спікер упевнений, що проводити будь-які вибори у період воєнного стану неможливо. "Без забезпечення участі у виборах військовослужбовців, людей, які виїхали за кордон і знайшли тимчасовий прихисток в інших країнах, без гарантування безпеки виборчого процесу, без інших більш дрібних питань - це неможливо", - додав він.

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Нагадаємо, 29 липня голова Верховної Ради заявив в інтерв’ю журналістам, що "конституційної заборони проводити вибори під час воєнного стану немає". Також він додав, що "з одного боку парламент має продовжувати роботу, але ми маємо розуміти, що не має бути застиглості демократії".

Заява Стефанчука викликала гострі дискусії серед політиків і профільних експертів.