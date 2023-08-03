Грузія обмежила постачання до Росії американських авто

Грузія обмежила експорт і реекспорт американських автомобілів до Росії

Про це повідомили в Службі доходів Мінфіну Грузії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Ехо Кавказу.

Там також уточнили, що постачання автомобілів, імпортованих із країн Європейського Союзу буде обмежено з 26 вересня. Це передбачено 11-м пакетом санкцій ЄС проти Росії.

Згідно з пакетом санкцій, у Росію заборонено ввозити автомобілі з об'ємом двигуна понад 1900 кубічних сантиметрів (1,9 літра), а також усі електричні та гібридні автомобілі.

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Раніше міністр економіки Грузії Леван Давіташвілі сподівався, що реекспорт автомобілів до Росії не припиниться. Він казав, що торгівля легковими автомобілями є важливим джерелом доходу для Грузії.

За шість місяців 2023 року через Грузію в Росію було продано автомобілів на 53 мільйони доларів. Експорт за рік зріс на 274%, а середня вартість автомобіля, що поставляється з Грузії в Росію, становила 14 тисяч доларів.

Влада Грузії заявляє, що повністю дотримується міжнародних санкцій, але уряд не буде запроваджувати двосторонні санкції щодо Росії, оскільки це не в інтересах країни.

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