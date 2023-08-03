Зранку окупанти обстріляли Херсон, три людини зазнали поранення
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Російські військові з артилерії зранку обстріляли середмістя Херсону, били по церкві та громадському транспорту.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"Зранку російська армія обстріляла церкву у середмісті Херсона. Поранено трьох пасажирів тролейбуса, що їхав повз собор у момент російського удару. Каретою "швидкої" їх шпиталізували", - йдеться в повідомленні.
39-річній жінці та 53-річному чоловіку надається медична допомога, проводиться обстеження.
"Тяжкі поранення грудної клітини та закриту черепно-мозкову травму отримав 74-річний дідусь, лікарі борються за його життя", - зазначив Прокудін.