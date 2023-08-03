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Міноборони постачає в ЗСУ безпілотники лише військового призначення. Цивільні возять волонтери, - Маляр

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Міноборони постачає в ЗСУ безпілотники лише військового призначення. Цивільні возять волонтери, - Маляр
Міноборони закуповує безпілотники військового призначення, які пройшли випробування та допущені до експлуатації у військах.

Про це пише в телеграмі заступниця міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На фронті використовують безпілотники військового та цивільного призначення. Міноборони закуповує товари військового призначення лише ті, які замовляє ЗСУ - такий порядок", - зазначила вона.

За словами Маляр, замовлення на безпілотники військового призначення виконується в повному обсязі.

"Міноборони закуповує безпілотники військового призначення ті, які пройшли випробовування, кодифікацію і допущені до експлуатації у військах", - уточнила вона.

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Безпілотники цивільного призначення у війська, за словами Маляр, передають волонтери та постачають інші державні цивільні відомства, яким саме на це виділені бюджетні кошти.

"Держава знає про кількісну потребу фронту у БПЛА і системно працює над тим, щоб максимально цю потребу задовільнити", - Маляр.

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Топ коментарі

  • Константин 941a3274
    перекладаю пані маляр:

    "купуємо тільки ті безпілотники, які одобрив ярмак та ті, які виробляє хламідія"

    для ефективного списання коштів - запускаємо раз на місяць пару пукалок, які вибивають по одному вікну у москві

    кацапня у цей час шахедами нищить підприємства, порти, електростанції, завдаючи міліардних збитків

    який президент у нас іграшковий, такі і клоуни навкруги!

    може і краще, щоб справді був якийсь дурачок! хоча б мислення було б нестандартне
  • Valentyna Sayun 84f5db84
    А тим часом 200 метрів допомоги їде на схід, безпілотники в наявності. Фонд Порошенко для ЗСУ
  • Serhiy Lonko
    Тобто мавік який дає картинку фронту на монітори у штабах дуже цивільний щоб його надавати військам, хай за свої та волонтерські купляють самі? Головне цивільним то обізвати і не надавати. У нас на нулі багато чого "цивільного" можна знайти, того чим чинуші навіть і не збираються забезпечувати війська...
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