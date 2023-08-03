Міноборони постачає в ЗСУ безпілотники лише військового призначення. Цивільні возять волонтери, - Маляр

Міноборони закуповує безпілотники військового призначення, які пройшли випробування та допущені до експлуатації у військах.

Про це пише в телеграмі заступниця міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На фронті використовують безпілотники військового та цивільного призначення. Міноборони закуповує товари військового призначення лише ті, які замовляє ЗСУ - такий порядок", - зазначила вона.

За словами Маляр, замовлення на безпілотники військового призначення виконується в повному обсязі.

"Міноборони закуповує безпілотники військового призначення ті, які пройшли випробовування, кодифікацію і допущені до експлуатації у військах", - уточнила вона.

Читайте: Українські військові використовують боєприпаси для безпілотників, надруковані на 3D-принтері, - The Economist

Безпілотники цивільного призначення у війська, за словами Маляр, передають волонтери та постачають інші державні цивільні відомства, яким саме на це виділені бюджетні кошти.

"Держава знає про кількісну потребу фронту у БПЛА і системно працює над тим, щоб максимально цю потребу задовільнити", - Маляр.

Також читайте: Українські дрони будуть не гірші за ізраїльські, - Данілов