Міноборони постачає в ЗСУ безпілотники лише військового призначення. Цивільні возять волонтери, - Маляр
Про це пише в телеграмі заступниця міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє Цензор.НЕТ.
"На фронті використовують безпілотники військового та цивільного призначення. Міноборони закуповує товари військового призначення лише ті, які замовляє ЗСУ - такий порядок", - зазначила вона.
За словами Маляр, замовлення на безпілотники військового призначення виконується в повному обсязі.
"Міноборони закуповує безпілотники військового призначення ті, які пройшли випробовування, кодифікацію і допущені до експлуатації у військах", - уточнила вона.
Безпілотники цивільного призначення у війська, за словами Маляр, передають волонтери та постачають інші державні цивільні відомства, яким саме на це виділені бюджетні кошти.
"Держава знає про кількісну потребу фронту у БПЛА і системно працює над тим, щоб максимально цю потребу задовільнити", - Маляр.