Вибори без військових, які зараз боронять Україну, неможливі, - Данілов

До самої теми виборів під час війни варто підходити обережно.

Про це в ефірі телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Еспресо".

"Те, що стосується виборів – я можу сказати, що не розумію, в якій спосіб під час війни взагалі можна проводити вибори. Майте на увазі, що є люди, які перебувають в окопах, на лінії фронту. Як ті, хто думають, що треба проводити вибори, збираються всіх людей залучити. Ви збираєтесь без людей в "пікселі" провести вибори?" – сказав Данілов.

Він додав, що тему виборів під час війни слід розглядати з обережністю та зазначив, що без військових, які нині боронять Україну, вибори неможливі.

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"Час "пікселя", який у нас сьогодні є, правила "пікселя", закони "пікселя"... Ми маємо на це звертати увагу і розуміти, що вони (військові, - ред.) є громадянами нашої країни і вони обов'язково мають брати в цьому участь. Не знаю, хто може для себе вигадати, що долю України можна вирішувати без них. Це неможливо. ... Якщо люди, які боронять нашу країну, не беруть участь у виборах, то я хочу подивитись, що це будуть за вибори. Майте на увазі, що ми є країна, в якій громадське суспільство завжди у відповідальний для країни час каже своє слово", – додав він.

Нагадаємо, 29 липня голова Верховної Ради Стефанчук заявив в інтерв’ю журналістам, що "конституційної заборони проводити вибори під час воєнного стану немає". Також він додав, що "з одного боку парламент має продовжувати роботу, але ми маємо розуміти, що не має бути застиглості демократії".

Заява Стефанчука викликала гострі дискусії серед політиків і профільних експертів.