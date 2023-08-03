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Вибори без військових, які зараз боронять Україну, неможливі, - Данілов

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Вибори без військових, які зараз боронять Україну, неможливі, - Данілов
До самої теми виборів під час війни варто підходити обережно.

Про це в ефірі телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Еспресо".

"Те, що стосується виборів – я можу сказати, що не розумію, в якій спосіб під час війни взагалі можна проводити вибори. Майте на увазі, що є люди, які перебувають в окопах, на лінії фронту. Як ті, хто думають, що треба проводити вибори, збираються всіх людей залучити. Ви збираєтесь без людей в "пікселі" провести вибори?" – сказав Данілов.

Він додав, що тему виборів під час війни слід розглядати з обережністю та зазначив, що без військових, які нині боронять Україну, вибори неможливі.

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"Час "пікселя", який у нас сьогодні є, правила "пікселя", закони "пікселя"... Ми маємо на це звертати увагу і розуміти, що вони (військові, - ред.) є громадянами нашої країни і вони обов'язково мають брати в цьому участь. Не знаю, хто може для себе вигадати, що долю України можна вирішувати без них. Це неможливо. ... Якщо люди, які боронять нашу країну, не беруть участь у виборах, то я хочу подивитись, що це будуть за вибори. Майте на увазі, що ми є країна, в якій громадське суспільство завжди у відповідальний для країни час каже своє слово", – додав він.

Нагадаємо, 29 липня голова Верховної Ради Стефанчук заявив в інтерв’ю журналістам, що "конституційної заборони проводити вибори під час воєнного стану немає". Також він додав, що "з одного боку парламент має продовжувати роботу, але ми маємо розуміти, що не має бути застиглості демократії".

Заява Стефанчука викликала гострі дискусії серед політиків і профільних експертів.

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Топ коментарі

  • НБ
    Вибори проводились в армії і навіть тюрмах завжди. Ніякої проблеми тут немає. Це ж не обов'язково робити всім одночасно протягом одного дня. Можна для військових в умовах військового часу на першій та другій лініях протягом тижня.
  • Ustym Karmaliuk
    а як в 2019 році проводили? якщо ви самі не віддасте владу, вас же перевішають.
  • Serhiy Lonko
    Не Конституція на паузі. Під час особового стану чи стану війни громадяни обмежуються у деяких правах, але не у зобов'язаннях.
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