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Дуда підписав закон про розслідування впливу РФ у Польщі

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Дуда підписав закон про розслідування впливу РФ у Польщі
Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про розслідування в країні російського впливу. Це друга, пом’якшена версія закону. До нього внесли правки після критики ЄС та США.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на DW.

Перша версія закону передбачала, що комісія в складі дев'яти осіб зможе заборонити будь-якому політику, якого визнає винним у російському впливі на безпеку країни з 2007 до 2022 року, обіймати протягом 10 років державні посади, пов'язані з розподілом коштів. Голову комісії мав призначати прем'єр-міністр. Члени комісії не несли б відповідальності за свої рішення. Жодного процесу апеляції для осіб, визнаних винними, не передбачалось.

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Дуда підписав закон. Але документ розкритикували в Євросоюзі та США. Після цього президент Польщі запропонував зміни.

В другій версії закону уточнено, що членами комісії не можуть бути депутати парламенту. Також із закону вилучили заборону обіймати державні посади, замість цього буде просто робитися публічна заява про вердикт комісії та повідомлятися: "не можна гарантувати", що визнана винною людина діє "в інтересах суспільства". Крім того, нова версія закону дозволяє оскаржувати рішення комісії в Апеляційному суді.

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Критики вважають, що за допомогою цього закону влада прагне дискредитувати та вигнати з політики головного конкурента на осінніх парламентських виборах - лідера опозиції, колишнього прем'єр-міністра Дональда Туска.

Експрезидент Європейської Ради Туск обіймав посаду прем'єра Польщі з 2007 до 2014 року. Нинішня польська влада закидає йому підписання невигідних газових контрактів з Росією.

Топ коментарі

  • Ksenia VB
    І зразу йти у відставку з проросійським урядом і слугами народу ?
  • Sophia-Maria Duglass 79f3cf17
    ‼️‼️‼️Канал «Да это так» об'єднав непокараних пропагандистів. І вони знову беруться за своє.

    «Обмани мене один раз - ганьба тобі. Обмани мене вдруге - ганьба мені», - шкода, що в цієї італійської приказки немає продовження для українських медіа: про третій, четвертий, п'ятий рази. Чи скільки вже там поверталися на екрани російські пропагандисти? Революції, російська агресія, навіть санкції РНБО руйнували систему пропаганди, проте Україна ніколи не карала виконавців. Тож за першої нагоди вони просто створювали нові медіа: спочатку обережні, а потім відверто проросійські. Сьогодні це відбувається знову.

    Ютуб-канал «Да это так» нагадує ковчег врятованих із каналів Медведчука. Тут у нас Дмитро Корнійчук, який раніше розповідав, що Україна та Росія загострюють ситуацію на фронті за взаємною згодою. Тут Михайло Чаплига, який ******** розповідати про зовнішнє управління: «Чем мы отличаемся от того, что происходит в ОРДЛО?» Тут Руслан Бортник, який заперечувавГолодомор українців. Тут Дмитро Співак, який виступав проти «штампів про російську агресію» і за те, щоб винести питання Криму «за дужки».

    Після початку повномасштабної війни їхні колеги зникли з радарів, переїхали працювати в Росію або - у дуже рідкісних випадках - отримали підозри від СБУ. А от гості «Да это так» перечікують ситуацію прямо на українському ютубі, де підтримують власну впізнаваність і потроху повертаються до улюблених тем.

    Керують ковчегом двоє колишніх ведучих каналу «Наш» Євгенія Мураєва, якого самого підозрюють у державній зраді за «цілеспрямоване використання власного медіаресурсу для маніпулювання суспільною думкою українців в інтересах Росії. Насамперед це стосувалося подачі викривленої інформації про внутрішню ситуацію в нашій державі та її сприйняття на міжнародній арені». Тобто якраз те, чим займався в ефірі «Нашого» ведучий Макс Назаров.

    Найкоротший послужний список Назарова містить інтерв'ю з російським бойовиком, який заперечував, що Донбас належить до складу України. Поїздку до Лукашенка, якому Назаров розповідав, що бандерівці - це не Україна. Залякування жителів окупованих територій «чистками» з боку України. Заяви, що Україна має виконати свою частину мінських угод, не чекаючи, поки Росія буде виконувати свою. Твердження, що відмова від НАТО та ЄС - це хороша стартова позиція для стосунків із Росією. І звісно, щотижневі заперечення російської агресії та історії про нацизм українців. Зокрема, розповідь про те, що під гасло «Слава Україні! Героям слава!» колись зігували. Самого Назарова ініціатива «Медіачек» визнала винним в антисемітських випадах. Телеграм пропагандиста є у списку шкідливих від Центру протидії дезінформації та в топі «помічників Росії», який склала Liga.net.

    Але Назаров досі на волі й не має навіть підозри в державній зраді, як його колеги Діана Панченко чи Анатолій Шарій. Разом із Ярославою Масловою (теж колишньою ведучою «Нашого») вони продовжують просувати проросійську риторику на українському ютубі та допомагають із цим гостям. Ми вже писали про шоу «Да это так» рік тому. Відтоді тільки погіршало.
  • Ksenia VB
    Да, да. Зверніться до Арахамії. Нехай відволічеться від новеньких трьох Бугатті у своєму гаражі і від розкрадання держави. Мільярда йому вже вистачить.
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