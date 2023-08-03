Дуда підписав закон про розслідування впливу РФ у Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про розслідування в країні російського впливу. Це друга, пом’якшена версія закону. До нього внесли правки після критики ЄС та США.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на DW.

Перша версія закону передбачала, що комісія в складі дев'яти осіб зможе заборонити будь-якому політику, якого визнає винним у російському впливі на безпеку країни з 2007 до 2022 року, обіймати протягом 10 років державні посади, пов'язані з розподілом коштів. Голову комісії мав призначати прем'єр-міністр. Члени комісії не несли б відповідальності за свої рішення. Жодного процесу апеляції для осіб, визнаних винними, не передбачалось.

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Дуда підписав закон. Але документ розкритикували в Євросоюзі та США. Після цього президент Польщі запропонував зміни.

В другій версії закону уточнено, що членами комісії не можуть бути депутати парламенту. Також із закону вилучили заборону обіймати державні посади, замість цього буде просто робитися публічна заява про вердикт комісії та повідомлятися: "не можна гарантувати", що визнана винною людина діє "в інтересах суспільства". Крім того, нова версія закону дозволяє оскаржувати рішення комісії в Апеляційному суді.

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Критики вважають, що за допомогою цього закону влада прагне дискредитувати та вигнати з політики головного конкурента на осінніх парламентських виборах - лідера опозиції, колишнього прем'єр-міністра Дональда Туска.

Експрезидент Європейської Ради Туск обіймав посаду прем'єра Польщі з 2007 до 2014 року. Нинішня польська влада закидає йому підписання невигідних газових контрактів з Росією.