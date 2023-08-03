Країни Балтії домовились про від’єднання від електросистеми Росії до 2025 року

Оператори Литви, Латвії та Естонії підписали угоду про синхронізацію електроенергії, яка має допомогти відключити країни Балтії від контрольованої системи Росії та синхронно підключити до континентальної європейської мережі в лютому 2025 року.

Про це повідомило Міністерство енергетики Литви, передає Цензор.НЕТ.

Угода між Elering, AST та Litgrid – операторів мереж країн Балтії – передбачає, що остаточне від’єднання від російської системи й перехід на європейську відбудеться в лютому 2025 року.

Угода також передбачає, що країни Балтії спільно вийдуть з контракту BRELL, укладеного з російськими та білоруськими операторами, влітку 2024 року, за пів року до синхронізації.

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Необхідні роботи, як-то встановлення перших синхронних конденсаторів, систем управління та реконструкція третьої лінії між Естонією та Латвією, будуть завершені до узгодженої дати. Інші проєкти балтійських операторів систем передання електроенергії будуть утілені до кінця 2025 року або пізніше.

Угоду ще мають схвалити прем'єр-міністри Естонії, Латвії та Литви, що очікується найближчими днями.

Зазначимо, Литва, Латвія та Естонія разом із Росією та Білоруссю працюють у загальній системі електропостачання, якою централізовано керують з Москви. Водночас у травні 2022 року країни Балтії повністю припинили імпорт електроенергії з РФ.

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