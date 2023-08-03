Окупанти минулої доби обстріляли 21 населений пункт Запорізької області, одна людина загинула

За минулу добу зафіксовано 80 обстрілів по 21 населеному пункту Запорізької області. У Преображенці загинула жінка

Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

"68 артилерійських ударів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Новодарівки, Червоного, Левадного, Чарівного, Новоандріївки, Щербаків, Преображенки, Білогір'я, Малинівки, Гуляйпільського, Малої Токмачки, Степногірська, Кам'янського, Степового, Малих Щербаків, П'ятихаток та Павлівки. військові РФ здійснили 5 обстрілів з РСЗВ по Новодарівці, Білогір'ю та Степовому, атакували БПЛА Чарівне, Новоандріївку, Малі Щербаки та Павлівку, завдали 2 авіаційні удари по Оріхову та П'ятихатках й ракетний удар по Михайло-Лукашевому", - йдеться в повідомленні.

Через ворожий артилерійський обстріл по Преображенці загинула 58-річна жінка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські військові минулої доби обстріляли 20 населених пунктів Запорізької області, одна людина зазнала поранення