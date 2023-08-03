Росіяни після тривалої паузи та атаки дронів знову вивели ракетоносії у Чорне море, існує висока загроза ракетних ударів, - ОК "Південь"

У Чорному морі Росія розгорнула потужне корабельне угруповання. Ворог може готуватися до нового обстрілу України ракетами.

Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Росія може завдати ракетного удару по Україні після останніх атак із застосуванням дронів-камікадзе. У Чорному морі 17 кораблів. Два ракетоносії продовжують бойове чергування - надводний і підводний, 12 ракет "Калібрів", - зазначила Гуменюк.

Вона додала, що розгортання такого потужного корабельного угруповання може свідчити про підготовку до нового обстрілу.

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"Аналіз свідчить, що після "шахедної" атаки ворог застосовує ракети, спираючись на ті дані, які отримали, аналізуючи попередню атаку. Тобто виявлення систем ППО і прокладання маршрутів для ракет з максимальним ураженням", - зазначила речниця.

Гуменюк вкотре закликала українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.