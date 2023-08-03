Росіяни після тривалої паузи та атаки дронів знову вивели ракетоносії у Чорне море, існує висока загроза ракетних ударів, - ОК "Південь"
Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Росія може завдати ракетного удару по Україні після останніх атак із застосуванням дронів-камікадзе. У Чорному морі 17 кораблів. Два ракетоносії продовжують бойове чергування - надводний і підводний, 12 ракет "Калібрів", - зазначила Гуменюк.
Вона додала, що розгортання такого потужного корабельного угруповання може свідчити про підготовку до нового обстрілу.
"Аналіз свідчить, що після "шахедної" атаки ворог застосовує ракети, спираючись на ті дані, які отримали, аналізуючи попередню атаку. Тобто виявлення систем ППО і прокладання маршрутів для ракет з максимальним ураженням", - зазначила речниця.
Гуменюк вкотре закликала українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.