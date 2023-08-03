Україна почала розробляти нормативне регулювання для штучного інтелекту, - Мінцифри

На стратегічній сесії Міністерство цифрової політики почало працювати над нормативним полем для штучного інтелекту, зокрема його використання у сфері військових технологій.

Про це повідомив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Так, за участю експертів, урядовців, народних депутатів і юристів розпочалася робота над нормативним полем для штучного інтелекту.

У ході роботи сесії, експерти обговорили шляхи, якими може йти Україна у сфері правового регулювання штучного інтелекту.

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"Ми повинні не відставати від всього світу, а очолити тренд ШІ. Розуміти, що відбувається, швидко реагувати та мати власну стратегію. Неможливо говорити про цифрову державу, якщо ми не формуємо прогресивну політику в напрямі штучного інтелекту та адженду для світу", - написав Федоров.

За його словами, використання ШІ в Україні заплановано в різних сферах, зокрема, Мінцифри розробляє віртуального помічника в "Дії", завдання якого швидко знаходити відповіді на запитання користувачів. Крім того, ШІ допомагатиме Держстату обробляти й аналізувати дані, додав очільник Мінцифри.

Також міністр відзначив користь ШІ у військових технологіях. За його словами, штучний інтелект допомагає фіксувати переміщення техніки та особового складу ворога, збивати ракети, ефективніше наводити на цілі БПЛА тощо.

"Створюємо умови, щоб топові міжнародні компанії, які займаються штучним інтелектом, приходили на український ринок", - додав Федоров.

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