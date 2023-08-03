Міносвіти просить педагогів повернути 6,5 тис. грн, виплачених за програмою "єПідтримка": Освітяни не втрачали роботу та отримували зарплату з бюджету

У Міносвіти просить педагогів повернути 6,5 тис. грн, які було виплачено через "єПідтримку", оскільки кошти були отримані неправомірно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОН.

Так, заклади освіти отримали лист про необхідність повернення співробітниками бюджетних коштів, виплачених їм навесні 2022 року в межах програми "єПідтримка".

"Серед умов надання виплати було чітко зазначено, що допомога надається особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту) і не є бюджетними установами, фондами загальнообов’язкового державного страхування. Працівники сфери освіти не підпадали під цю категорію, адже вони не втрачали роботу і продовжували отримувати заробітну плату з бюджету. Попри це деякі з них подали заявку на виплату 6500 грн через програму "єПідтримка", - зазначили у міністерстві.

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Кабмін раніше ініціював повернення неправомірно отриманих коштів працівниками бюджетних установ, зокрема і зі сфери управління МОН. Тому міністерство і надіслало інформаційні листи про необхідність повернення коштів співробітниками.

"Згідно з інформацією Мінекономіки, станом на 29.06.2023 кошти не повернули 3247 працівників бюджетних установ сфери науки і освіти", - додали у МОН.

Нагадаємо, раніше у мережі було опубліковано лист, згідно із яким Міносвіти вимагало педагогів повернути 6,5 тис. грн, які було видано після 24 лютого через "єПідтримка".

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