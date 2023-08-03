Міносвіти просить педагогів повернути 6,5 тис. грн, виплачених за програмою "єПідтримка": Освітяни не втрачали роботу та отримували зарплату з бюджету
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОН.
Так, заклади освіти отримали лист про необхідність повернення співробітниками бюджетних коштів, виплачених їм навесні 2022 року в межах програми "єПідтримка".
"Серед умов надання виплати було чітко зазначено, що допомога надається особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту) і не є бюджетними установами, фондами загальнообов’язкового державного страхування. Працівники сфери освіти не підпадали під цю категорію, адже вони не втрачали роботу і продовжували отримувати заробітну плату з бюджету. Попри це деякі з них подали заявку на виплату 6500 грн через програму "єПідтримка", - зазначили у міністерстві.
Кабмін раніше ініціював повернення неправомірно отриманих коштів працівниками бюджетних установ, зокрема і зі сфери управління МОН. Тому міністерство і надіслало інформаційні листи про необхідність повернення коштів співробітниками.
"Згідно з інформацією Мінекономіки, станом на 29.06.2023 кошти не повернули 3247 працівників бюджетних установ сфери науки і освіти", - додали у МОН.
Нагадаємо, раніше у мережі було опубліковано лист, згідно із яким Міносвіти вимагало педагогів повернути 6,5 тис. грн, які було видано після 24 лютого через "єПідтримка".