РФ хоче встановити повне панування у Чорному морі, обстрілюючи портову інфраструктуру України, - ОК "Південь"

Обстрілами портової інфраструктури України Росія планує встановити своє повне панування у Чорному морі.

Про це заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За її словами, припинити обстріли портової інфраструктури України допоможе, зокрема, світова реакція.

"Наша задача — забезпечити захист портової інфраструктури і тут нам теж потрібна допомога партнерів не тому, що ми такі слабкі, а тому, що потужний тиск чиниться на нас ззовні, тому що агресія, яку зараз здійснює країна-терорист, спрямована безпосередньо на портову інфраструктуру не просто України. І тут абсолютно праві наші сусіди (Румунія. - Ред.), які відчули на собі, що близькість таких атак не додає їм спокою, не дає можливості їм почуватися безпечно в близькості до портової інфраструктури України. А портова інфраструктура України працює на цілий світ, це не просто забезпечення економіки країни", - зазначила речниця.

Гуменюк наголосила, що дії РФ спрямовані на встановлення повного панування у Чорному морі.

"Вони націлені на те, щоб позначити своє панування у Чорному морі, вони продовжують тероризувати і блокувати роботу українських портів, які знаходяться зараз під контролем держави. Тому що функціонування тих портів, які знаходяться на тимчасово окупованій території, продовжується", - сказала речниця ОК та додала, що РФ продовжує погрожувати суднам, які прагнуть заходити в українські порти та завдає удари по портах, аби переконати міжнародних партнерів, що вони небезпечні для функціонування.

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