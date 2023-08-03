Підлісок, який відростає на полях півдня України, сповільнює контрнаступ ЗСУ, - британська розвідка

Тепле і вологе літо сприяло зростанню бур’янів і чагарників на територіях, де точаться зараз бої. Додаткове покриття допомагає маскувати російські оборонні позиції і ускладнює розмінування оборонних мінних полів.

Про це йдеться в повідомленні міноборони Великої Британії із посиланням на розвідку, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що протягом 18 місяців переважно орні землі в зоні бойових дій залишалися без обробки, і під впливом теплого та вологого літнього періоду повернення бур'янів та кущів прискорилося.

Додатковий ріст рослин надає захист оборонним позиціям російських військ і ускладнює процес розчищення оборонних мінних полів.

"Хоча зарості також можуть забезпечити прикриття для невеликих потайних атак з боку ворога, загальний ефект полягає в ускладненні просуватися з будь-якої сторони", - додали у розвідці.

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