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Підлісок, який відростає на полях півдня України, сповільнює контрнаступ ЗСУ, - британська розвідка

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Підлісок, який відростає на полях півдня України, сповільнює контрнаступ ЗСУ, - британська розвідка
Тепле і вологе літо сприяло зростанню бур’янів і чагарників на територіях, де точаться зараз бої. Додаткове покриття допомагає маскувати російські оборонні позиції і ускладнює розмінування оборонних мінних полів.

Про це йдеться в повідомленні міноборони Великої Британії із посиланням на розвідку, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що протягом 18 місяців переважно орні землі в зоні бойових дій залишалися без обробки, і під впливом теплого та вологого літнього періоду повернення бур'янів та кущів прискорилося.

Додатковий ріст рослин надає захист оборонним позиціям російських військ і ускладнює процес розчищення оборонних мінних полів.

"Хоча зарості також можуть забезпечити прикриття для невеликих потайних атак з боку ворога, загальний ефект полягає в ускладненні просуватися з будь-якої сторони", - додали у розвідці.

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Топ коментарі

  • ॐ Серж ॐ
    В Зимку не те у Весну ні як
    Літо теж Заважає....
    Щось десь Не так🤔🤔🤔
  • Олександр Манохін
    Тепер Абрамси не пройдуть - підлісок заважає! Резніков - не помеха? Не? А вибачте - яйця по 17 грн. за штуку - не заважають?
  • alex j
    треба випускати на мінні поля "експертів" по-розмінуванню: ванюшку баканаффа та кулінічєй...

    і все буде Укараїна!!
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