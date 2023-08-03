МКС може видати нові ордери на арешт Путіна та вищого керівництва Росії за співпрацю з ПВК "Вагнер"

Російський диктатор Володимир Путін визнав, що найманці Євгена Пригожина повністю фінансувалась із бюджету РФ. Тому прокурори Міжнародного кримінального суду можуть розслідувати масові воєнні злочини ПВК "Вагнер" та проводити прямий зв’язок між цими злочинами та вищим керівництвом Росії.

Про це заявив голова МКС Пьотр Гофманський, пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

"Він (прокурор МКС, - ред.) може зробити запит на ордер на арешт в досудових суддів МКС, які вирішать, чи є підстави для видачі майбутніх ордерів на арешт. Але безумовно прокурор чітко заявив, що він активно займається новими розслідуваннями в Україні, так само як і в інших країнах та ми очікуємо, що буде більше дій з цього приводу", - уточнив Гофманський.

"Вперше в історії судді Міжнародного кримінального суду чи будь-якого іншого суду вважають за потрібне видати ордер на арешт проти лідера чи високопосадовця країни-постійного члена Ради безпеки ООН, […] країн, які мають охороняти статут ООН. Тож це аполітичне та засноване на фактах розслідування проводиться моїм офісом та витримає перевірку часом", – говорить головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан.

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Втім, справа щодо депортації дітей - не єдина справа, яку розслідує Міжнародний кримінальний суд, що потенційно може призвести до нових ордерів на арешт Путіна та найвищого керівництва Росії, зазначає видання.

Однією зі справ, які могли б призвести до нових ордерів на арешт Володимира Путіна та вищого керівництва Росії, є справа воєнних злочинів групи "Вагнера".

"Якщо довести, що бійці "Вагнера" беруть участь у свідомому вбивстві цивільних, потрібно подивитись чи на цей момент, коли вони здійснювали ці вбивства, вони були у командному ланцюжку, в якому були російські офіцери чи в ньому було тільки командування групи", - пояснює професорка права в академії Вест Пойнт Дженніфер Меддокс.

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Один із доказів прямих зв’язків російської влади із "вагнерівцями" надав нещодавно сам Путін. Він визнав, що Москва з травня 2022 року по травень 2023 року "повністю фінансувала" найманців, витративши на них близько 1 мільярда доларів з бюджету. На думку експертів з міжнародного права, ця заява Путіна зробить легшою роботу міжнародних судів з переслідування російського керівництва за злочини, скоєні бойовиками "Вагнера".

"Слова Путіна потенційно мають дуже серйозні наслідки з точки зору притягнення Росії до відповідальності за дії "Вагнера" та притягнення особисто Путіна до відповідальності як лідера Росії", - вважає професор права в Університетському коледжі Лондона Філіп Сендс.