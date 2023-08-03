МКС може видати нові ордери на арешт Путіна та вищого керівництва Росії за співпрацю з ПВК "Вагнер"
Про це заявив голова МКС Пьотр Гофманський, пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".
"Він (прокурор МКС, - ред.) може зробити запит на ордер на арешт в досудових суддів МКС, які вирішать, чи є підстави для видачі майбутніх ордерів на арешт. Але безумовно прокурор чітко заявив, що він активно займається новими розслідуваннями в Україні, так само як і в інших країнах та ми очікуємо, що буде більше дій з цього приводу", - уточнив Гофманський.
"Вперше в історії судді Міжнародного кримінального суду чи будь-якого іншого суду вважають за потрібне видати ордер на арешт проти лідера чи високопосадовця країни-постійного члена Ради безпеки ООН, […] країн, які мають охороняти статут ООН. Тож це аполітичне та засноване на фактах розслідування проводиться моїм офісом та витримає перевірку часом", – говорить головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан.
Втім, справа щодо депортації дітей - не єдина справа, яку розслідує Міжнародний кримінальний суд, що потенційно може призвести до нових ордерів на арешт Путіна та найвищого керівництва Росії, зазначає видання.
Однією зі справ, які могли б призвести до нових ордерів на арешт Володимира Путіна та вищого керівництва Росії, є справа воєнних злочинів групи "Вагнера".
"Якщо довести, що бійці "Вагнера" беруть участь у свідомому вбивстві цивільних, потрібно подивитись чи на цей момент, коли вони здійснювали ці вбивства, вони були у командному ланцюжку, в якому були російські офіцери чи в ньому було тільки командування групи", - пояснює професорка права в академії Вест Пойнт Дженніфер Меддокс.
Один із доказів прямих зв’язків російської влади із "вагнерівцями" надав нещодавно сам Путін. Він визнав, що Москва з травня 2022 року по травень 2023 року "повністю фінансувала" найманців, витративши на них близько 1 мільярда доларів з бюджету. На думку експертів з міжнародного права, ця заява Путіна зробить легшою роботу міжнародних судів з переслідування російського керівництва за злочини, скоєні бойовиками "Вагнера".
"Слова Путіна потенційно мають дуже серйозні наслідки з точки зору притягнення Росії до відповідальності за дії "Вагнера" та притягнення особисто Путіна до відповідальності як лідера Росії", - вважає професор права в Університетському коледжі Лондона Філіп Сендс.