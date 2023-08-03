Ні Путін, ні Зеленський не готові до мирних переговорів, - президент Бразилії Лула да Сілва

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що його країна працює заради миру в Україні, але ні Путін, ні Зеленський не готові до мирних переговорів, а Рада Безпеки ООН - не зупиняє війну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Лідер Бразилії пояснив, що його країна разом з іншими хоче сформувати "мирну пропозицію" для України, коли цього захочуть обидві сторони. При цьому Лула да Сілва розкритикував західні держави та Раду Безпеки ООН за те, що вони нібито не зупиняють війну.

"Рада безпеки ООН не спрацювала. США вторглися в Ірак, Франція й Англія вторглися в Лівію, тепер Росія. І кожен має право вето", - зазначив він.

Крім того, бразильський президент вважає, що G7 більше не повинна існувати, а її повинна замінити більше група за принципом G20, де якої увійдуть країни, що розвиваються.

"Я сподіваюся, що раз і назавжди люди побачать, що обговорення політики в G7 застаріло. Після G20 G7 навіть не повинно бути", - додав Лула да Сілва.

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